Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca prenderam Lucas Viodres do Prado, de 35 anos, que estava foragido da Justiça e tinha contra ele uma condenação definitiva a oito anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.
A Polícia Civil classificou Lucas como “indivíduo de alta periculosidade e com vasto histórico criminal”.
O homem foi localizado em uma chácara no Condomínio Belvedere dos Cristais, entre Franca e Cristais Paulista, depois que investigações apontaram que ele estaria escondido no imóvel.
A operação contou com policiais da Dise e apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) e do K9. As equipes cercaram a propriedade para cumprir os mandados de prisão definitiva e de busca e apreensão.
Polícia cerca chácara e encontra foragido
Segundo a Polícia Civil, Lucas foi surpreendido na área externa da propriedade durante a operação.
Nas buscas realizadas no imóvel, os policiais apreenderam três celulares, duas porções de maconha e um pé da droga, que, conforme a polícia, era cultivado no local.
Lucas era procurado para começar a cumprir a pena de oito anos em regime fechado. A condenação por tráfico de drogas e associação ao tráfico já havia transitado em julgado, ou seja, não havia mais possibilidade de recursos dentro do processo que impedissem o cumprimento da pena.
Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da condenação.
Irmã foi condenada por homicídio
A Polícia Civil informou ainda que Lucas é irmão de Lauany Viodres do Prado, condenada pelo homicídio qualificado de Núbia Ribeiro, ocorrido em 2017.
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