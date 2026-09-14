Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca prenderam Lucas Viodres do Prado, de 35 anos, que estava foragido da Justiça e tinha contra ele uma condenação definitiva a oito anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A Polícia Civil classificou Lucas como “indivíduo de alta periculosidade e com vasto histórico criminal”.

O homem foi localizado em uma chácara no Condomínio Belvedere dos Cristais, entre Franca e Cristais Paulista, depois que investigações apontaram que ele estaria escondido no imóvel.