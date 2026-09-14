14 de setembro de 2026
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FORAGIDO CAPTURADO

Traficante de 'alta periculosidade' é preso em condomínio; VÍDEO

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Dise
Viaturas da Polícia Civil deixam condomínio onde estava Lucas Viodres do Prado
Viaturas da Polícia Civil deixam condomínio onde estava Lucas Viodres do Prado

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca prenderam Lucas Viodres do Prado, de 35 anos, que estava foragido da Justiça e tinha contra ele uma condenação definitiva a oito anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A Polícia Civil classificou Lucas como “indivíduo de alta periculosidade e com vasto histórico criminal”.

O homem foi localizado em uma chácara no Condomínio Belvedere dos Cristais, entre Franca e Cristais Paulista, depois que investigações apontaram que ele estaria escondido no imóvel.

A operação contou com policiais da Dise e apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) e do K9. As equipes cercaram a propriedade para cumprir os mandados de prisão definitiva e de busca e apreensão.

Polícia cerca chácara e encontra foragido

Segundo a Polícia Civil, Lucas foi surpreendido na área externa da propriedade durante a operação.

Nas buscas realizadas no imóvel, os policiais apreenderam três celulares, duas porções de maconha e um pé da droga, que, conforme a polícia, era cultivado no local.

Lucas era procurado para começar a cumprir a pena de oito anos em regime fechado. A condenação por tráfico de drogas e associação ao tráfico já havia transitado em julgado, ou seja, não havia mais possibilidade de recursos dentro do processo que impedissem o cumprimento da pena.

Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da condenação.

Irmã foi condenada por homicídio

A Polícia Civil informou ainda que Lucas é irmão de Lauany Viodres do Prado, condenada pelo homicídio qualificado de Núbia Ribeiro, ocorrido em 2017.

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