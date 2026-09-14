“Ele está lá, ele está na cadeia, mas ele vai sair, e minha filha não vai sair nunca mais.”

A frase de Maria da Penha dos Reis resume a dor após a morte da filha, Adriana Meirelles, de 39 anos, vítima de feminicídio no último sábado, 12, em Guará, a cerca de 50 quilômetros de Franca.

Adriana foi atacada a facadas no meio da rua, quando estava a caminho do trabalho. O ex-marido Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos, apontado pela polícia como autor do crime, fugiu após o ataque e foi preso nesta segunda-feira, 14, na Rodovia Fábio Talarico, em Ipuã. O casal possui uma filha.