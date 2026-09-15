Franca já ultrapassou a média histórica de chuva para setembro antes mesmo da metade do mês. Foram 78 milímetros acumulados até o dia 13, volume equivalente a 120% dos 65 milímetros esperados, em média, para o mês inteiro.
E a chuva ainda não terminou. A previsão indica novas precipitações ao longo desta semana e também na transição para a primavera, que começa oficialmente na terça-feira, 22.
Além da instabilidade, os próximos dias serão marcados pela elevação gradual das temperaturas. Depois de uma segunda-feira, 14, mais amena, os termômetros podem chegar aos 28°C no domingo, 20.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a segunda-feira teve mínima de 14,8°C e máxima de 24,6°C em Franca. Foram registrados 2,8 milímetros de chuva.
Nesta terça-feira, 15, a previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 25°C, com possibilidade de aproximadamente 5 milímetros de chuva e presença de nebulosidade.
Na quarta-feira, 16, os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C. A tendência é de redução da instabilidade, com períodos de sol entre nuvens.
Temperaturas sobem até o fim de semana
Na quinta-feira, 17, Franca deve ter mínima de 17°C e máxima de 26°C, sem previsão de chuva.
A sexta-feira, 18, terá temperaturas semelhantes, entre 17°C e 26°C, mas a chuva pode retornar. A previsão indica acumulado de 1,9 milímetro.
No sábado, 19, a temperatura sobe um pouco mais, com mínima de 17°C e máxima de 27°C. O sol deve aparecer entre nuvens e não há previsão de chuva.
Já no domingo, 20, os termômetros podem alcançar 28°C, com mínima de 18°C. A Climatempo prevê também o retorno da chuva, com acumulado de 7,2 milímetros.
A instabilidade prevista para o fim de semana antecede a chegada da primavera, que começa oficialmente na terça-feira, 22.
Setembro já tem chuva acima da média
Segundo dados da Climatempo, Franca acumulou 78 milímetros de chuva até 13 de setembro, contra uma média histórica de 65 milímetros para o mês inteiro.
Isso significa que, em apenas 13 dias, a cidade recebeu 13 milímetros a mais do que o volume médio esperado para os 30 dias de setembro.
Em termos proporcionais, o acumulado corresponde a 120% da média mensal.
A climatologia da Climatempo aponta que setembro costuma registrar temperaturas mínimas próximas de 18°C e máximas de 29°C em Franca, além dos 65 milímetros de precipitação.
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