Franca já ultrapassou a média histórica de chuva para setembro antes mesmo da metade do mês. Foram 78 milímetros acumulados até o dia 13, volume equivalente a 120% dos 65 milímetros esperados, em média, para o mês inteiro.

E a chuva ainda não terminou. A previsão indica novas precipitações ao longo desta semana e também na transição para a primavera, que começa oficialmente na terça-feira, 22.

Além da instabilidade, os próximos dias serão marcados pela elevação gradual das temperaturas. Depois de uma segunda-feira, 14, mais amena, os termômetros podem chegar aos 28°C no domingo, 20.