Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos, descumpria reiteradamente as medidas protetivas determinadas pela Justiça antes de matar Adriana Meirelles, de 39 anos, no sábado, 12, em Guará. A informação é do delegado Murilo Machado, responsável pela investigação do feminicídio.
A revelação reforça o histórico de violência que antecedeu o crime. Conforme já mostrado pelo GCN, a mãe de Adriana, Maria da Penha dos Reis, relatou que a filha havia conseguido medida protetiva contra Jefferson, mas que ele continuava a procurá-la e ameaçá-la.
“Tratava-se de uma pessoa que já vinha em desacordo com a lei e com o estabelecimento das medidas judiciais às quais ele foi submetido”, afirmou Machado.
Segundo o delegado, os descumprimentos das medidas eram reiterados.
A mãe de Adriana também havia relatado ao GCN que Jefferson chegou a tentar entrar na residência e continuava ameaçando a filha mesmo depois da intervenção da Justiça.
“Se ele tivesse preso, ele não tinha feito isso”, afirmou Maria da Penha.
Crime foi registrado por câmera
Adriana foi atacada quando seguia para o trabalho na manhã de sábado. Imagens de uma câmera de segurança registraram o feminicídio.
O vídeo mostra Adriana em uma Honda Biz quando Jefferson para um carro à frente dela, desce e se aproxima. Após uma discussão, ele tenta colocá-la dentro do automóvel. Adriana reage e, na sequência, Jefferson a ataca com uma faca.
Mesmo depois de a vítima cair, as imagens mostram que os golpes continuam. Adriana ainda consegue se levantar após o ataque, mas cai novamente. Ela chegou a ser socorrida, porém não resistiu aos ferimentos.
Jefferson fugiu e voltava para Guará
Após o feminicídio, Jefferson fugiu. A Polícia Militar conseguiu prendê-lo na manhã de segunda-feira, 14, em Ipuã.
De acordo com Murilo Machado, as forças de segurança acompanharam os deslocamentos de Jefferson durante as buscas. No momento em que foi localizado, ele estaria retornando para Guará.
O veículo foi interceptado em Ipuã durante o trajeto.
Com a prisão, a Polícia Civil prossegue com as diligências e aguarda laudos da Polícia Técnico-Científica. Depois da conclusão das apurações, o inquérito será relatado e encaminhado ao Ministério Público.
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