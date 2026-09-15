Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos, descumpria reiteradamente as medidas protetivas determinadas pela Justiça antes de matar Adriana Meirelles, de 39 anos, no sábado, 12, em Guará. A informação é do delegado Murilo Machado, responsável pela investigação do feminicídio.

A revelação reforça o histórico de violência que antecedeu o crime. Conforme já mostrado pelo GCN, a mãe de Adriana, Maria da Penha dos Reis, relatou que a filha havia conseguido medida protetiva contra Jefferson, mas que ele continuava a procurá-la e ameaçá-la.

“Tratava-se de uma pessoa que já vinha em desacordo com a lei e com o estabelecimento das medidas judiciais às quais ele foi submetido”, afirmou Machado.