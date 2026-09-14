O servidor público municipal Lucas de Almeida Bento, de 43 anos, que havia sido dado como desaparecido em Franca, foi localizado.

O desaparecimento havia sido registrado pelas autoridades e as informações sobre o caso foram divulgadas no domingo, 13, na tentativa de localizar o servidor.

Após a divulgação, foi confirmada a localização de Lucas nesta segunda-feria, 14.