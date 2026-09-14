O Hospital Oftalmológico de Franca passou a integrar um grupo restrito de centros no Brasil que contam com uma das tecnologias mais avançadas para cirurgia refrativa a laser. A unidade, especializada no cuidado com a saúde dos olhos, adquiriu neste mês de setembro o equipamento Schwind Amaris 1050 RS, associado ao sistema diagnóstico MS-39.

A tecnologia é utilizada em procedimentos para correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo e também pode ser empregada em estratégias específicas para pacientes com presbiopia, conhecida como vista cansada.

Segundo o oftalmologista Dr. Dante Baboni, fundador do HO Franca e responsável por apresentar a nova tecnologia, a combinação dos equipamentos amplia a precisão na avaliação, no planejamento e na execução dos procedimentos.

“É um equipamento que realiza cirurgia refrativa. A gente trata a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e aquela vista cansada, aquele grauzinho de perto”, explica.

O Schwind Amaris 1050 RS é um excimer laser de alta performance, enquanto o MS-39 permite uma análise detalhada da córnea e do segmento anterior dos olhos. A combinação dos sistemas possibilita uma avaliação individualizada de cada paciente antes da definição da técnica cirúrgica.

“Isso dá muito mais precisão, segurança e velocidade na correção dessas afecções”, afirma o médico.

Procedimento é personalizado

Antes do procedimento, o paciente passa por consulta oftalmológica e uma série de exames para avaliar as condições dos olhos.

De acordo com Dr. Dante, são analisados fatores como grau, córnea, estabilidade refracional e superfície ocular. A partir dos resultados, a equipe define se há indicação para a cirurgia e qual técnica é mais adequada para cada caso.

“Não existe uma técnica única para todos. Cada olho precisa ser estudado individualmente para sabermos se existe indicação e qual abordagem é a mais adequada”, destaca.

A cirurgia é realizada em poucos segundos e pode proporcionar uma recuperação rápida, permitindo que o paciente retome suas atividades em menor tempo.

“A gente consegue devolver a visão em poucos segundos para o paciente. Ele já levanta enxergando cada vez melhor”, relata o médico.

O hospital também utiliza a tecnologia Smart Surface, que, segundo o especialista, contribui para uma recuperação mais rápida em determinados procedimentos.

Apenas sete conjuntos no Brasil

Um dos diferenciais da nova estrutura é a quantidade limitada de equipamentos com essa configuração no país. Existem apenas sete conjuntos Schwind Amaris 1050 RS associados ao MS-39 no Brasil.

Com a aquisição, Franca passa a integrar esse grupo e amplia sua capacidade de atendimento em cirurgia refrativa.

“São poucos centros do mundo que possuem essa tecnologia. A gente entra hoje para um grupo internacional dos maiores centros de cirurgia refrativa”, afirma Dr. Dante.

A chegada do equipamento também é apontada pelo hospital como uma estratégia para fortalecer Franca como referência na área de saúde ocular, atendendo pacientes da cidade e de municípios da região.

Investimento e atendimento

Há um ano e dez meses em funcionamento, o Hospital Oftalmológico de Franca vem ampliando sua presença no atendimento oftalmológico da cidade e da região. O novo equipamento recebeu investimento superior à cifra de R$ 4 milhões, reforçando o compromisso do HO com a cidade e a população da região.