14 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
STUDIO GCN

HO Franca se torna referência internacional em cirurgia a laser

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Hospital Oftalmológico de Franca, localizado na rua Dr. Antônio Ricardo Pinho, 1.713, na Vila Champagnat
Hospital Oftalmológico de Franca, localizado na rua Dr. Antônio Ricardo Pinho, 1.713, na Vila Champagnat

O Hospital Oftalmológico de Franca passou a integrar um grupo restrito de centros no Brasil que contam com uma das tecnologias mais avançadas para cirurgia refrativa a laser. A unidade, especializada no cuidado com a saúde dos olhos, adquiriu neste mês de setembro o equipamento Schwind Amaris 1050 RS, associado ao sistema diagnóstico MS-39.

A tecnologia é utilizada em procedimentos para correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo e também pode ser empregada em estratégias específicas para pacientes com presbiopia, conhecida como vista cansada.

Segundo o oftalmologista Dr. Dante Baboni, fundador do HO Franca e responsável por apresentar a nova tecnologia, a combinação dos equipamentos amplia a precisão na avaliação, no planejamento e na execução dos procedimentos.

“É um equipamento que realiza cirurgia refrativa. A gente trata a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e aquela vista cansada, aquele grauzinho de perto”, explica.

O Schwind Amaris 1050 RS é um excimer laser de alta performance, enquanto o MS-39 permite uma análise detalhada da córnea e do segmento anterior dos olhos. A combinação dos sistemas possibilita uma avaliação individualizada de cada paciente antes da definição da técnica cirúrgica.

“Isso dá muito mais precisão, segurança e velocidade na correção dessas afecções”, afirma o médico.

Procedimento é personalizado

Antes do procedimento, o paciente passa por consulta oftalmológica e uma série de exames para avaliar as condições dos olhos.

De acordo com Dr. Dante, são analisados fatores como grau, córnea, estabilidade refracional e superfície ocular. A partir dos resultados, a equipe define se há indicação para a cirurgia e qual técnica é mais adequada para cada caso.

“Não existe uma técnica única para todos. Cada olho precisa ser estudado individualmente para sabermos se existe indicação e qual abordagem é a mais adequada”, destaca.

A cirurgia é realizada em poucos segundos e pode proporcionar uma recuperação rápida, permitindo que o paciente retome suas atividades em menor tempo.

“A gente consegue devolver a visão em poucos segundos para o paciente. Ele já levanta enxergando cada vez melhor”, relata o médico.

O hospital também utiliza a tecnologia Smart Surface, que, segundo o especialista, contribui para uma recuperação mais rápida em determinados procedimentos.

Apenas sete conjuntos no Brasil

Um dos diferenciais da nova estrutura é a quantidade limitada de equipamentos com essa configuração no país. Existem apenas sete conjuntos Schwind Amaris 1050 RS associados ao MS-39 no Brasil.

Com a aquisição, Franca passa a integrar esse grupo e amplia sua capacidade de atendimento em cirurgia refrativa.

“São poucos centros do mundo que possuem essa tecnologia. A gente entra hoje para um grupo internacional dos maiores centros de cirurgia refrativa”, afirma Dr. Dante.

A chegada do equipamento também é apontada pelo hospital como uma estratégia para fortalecer Franca como referência na área de saúde ocular, atendendo pacientes da cidade e de municípios da região.

Investimento e atendimento

Há um ano e dez meses em funcionamento, o Hospital Oftalmológico de Franca vem ampliando sua presença no atendimento oftalmológico da cidade e da região. O novo equipamento recebeu investimento superior à cifra de R$ 4 milhões, reforçando o compromisso do HO com a cidade e a população da região.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários