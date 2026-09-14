Sua empresa ainda usa o número pessoal para falar com clientes? A conta de telefonia poderia ser menor? Ou você simplesmente não sabe se está pagando por serviços que realmente utiliza?

Para ajudar o empresário a responder a essas perguntas, a Telefonia ACIF oferece o AC Celular, que analisa a fatura atual da empresa para entender o perfil de consumo e identificar como é possível melhorar a conexão e os custos, além de soluções até 20% mais econômicas em banda larga para seus associados, via Algar Telecom.

Para além dos custos, a profissionalização da gestão de telefonia pode ser um grande ativo para as empresas, como explica a coordenadora comercial da ACIF, Jéssica Ravagnani.

“Telefonia parece um detalhe do dia a dia, mas pode representar custo, falta de organização e até riscos para o negócio”, alerta a especialista. “Quando colaboradores utilizam seus próprios números para atender clientes, por exemplo, a empresa perde parte do controle sobre sua base de contatos. E, quando esse profissional deixa a equipe, pode levar consigo relacionamentos construídos em nome da empresa. Ter números corporativos é mais do que uma questão de praticidade, é, também, uma forma de profissionalizar o atendimento, fortalecer a identidade do negócio e preservar informações importantes para a empresa”, diz.

Para saber mais, fale pelo WhatsApp 99397-9512, também disponível pelo link https://wa.me/16993979512.

Análise de contas

O trabalho da Telefonia ACIF começa de um jeito simples: o empresário envia a fatura atual para a entidade e a equipe analisa o consumo, identifica oportunidades e avalia como melhorar a conexão e os custos da empresa. “A proposta não é oferecer um plano pronto, mas entender o que o negócio realmente precisa”, diz Jéssica.

No AC Celular, a empresa conta com telefonia móvel pelas redes Claro e Vivo, possibilidade de portabilidade dos números e contratação feita diretamente com especialistas da ACIF, sem precisar resolver questões com a operadora.

Outro diferencial é a previsibilidade. O valor contratado para cada linha é fixo durante o contrato, que tem duração mínima de 24 meses. Se o plano contratado é de R$ 39,90, por exemplo, esse é o valor da linha durante o período, sem surpresas causadas por serviços adicionais ou upgrades não solicitados.

E, se surgir algum problema, o empresário também não precisa enfrentar o conhecido labirinto dos canais de atendimento das operadoras: o atendimento é feito pela ACIF.

Para saber mais sobre a Telefonia ACIF e entender como o serviço pode auxiliar o seu negócio a economizar e reter dentro da empresa todo relacionamento construído com os clientes, fale com a ACIF pelo 99397-9512 ou acesse https://wa.me/16993979512.