O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), defendeu nesta segunda-feira, 14, a eleição de uma bancada formada por representantes da cidade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em entrevista especial ao programa A Hora é Essa!, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., o prefeito afirmou que Franca precisa eleger pelo menos um deputado federal e dois estaduais para ampliar sua força política e a capacidade de articulação em Brasília e no Estado.

Excepcionalmente, o programa começou às 10h, uma hora antes do horário habitual. A entrevista ocorreu durante uma edição especial da atração e teve como um dos principais assuntos as eleições de outubro.

A manifestação de Alexandre ocorre após a publicação de um vídeo nas redes sociais em que ele pede que os eleitores de Franca priorizem candidatos com vínculo com a cidade. Segundo o prefeito, a preocupação não está relacionada apenas à escolha de nomes, mas à própria participação da população nas eleições. “A gente precisa chamar o eleitor de Franca para que ele venha votar”, afirmou.