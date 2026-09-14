José Antônio Castagini, o "Gaúcho", um dos principais articuladores políticos do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), deixou o cargo de Assessor Político-Especial no Gabinete do Prefeito para trabalhar na campanha da primeira-dama Cynthia Milhim (MDB) a deputada federal.

A exoneração, feita a pedido de Castagini, passou a valer em 9 de setembro e foi publicada no Diário Oficial do Município.

“Fica exonerado, a pedido, a partir de 9 de setembro de 2026, do cargo de Assessor Político-Especial, junto ao Gabinete do Prefeito, o cidadão José Antônio Castagini”, diz o ato.