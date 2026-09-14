José Antônio Castagini, o "Gaúcho", um dos principais articuladores políticos do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), deixou o cargo de Assessor Político-Especial no Gabinete do Prefeito para trabalhar na campanha da primeira-dama Cynthia Milhim (MDB) a deputada federal.
A exoneração, feita a pedido de Castagini, passou a valer em 9 de setembro e foi publicada no Diário Oficial do Município.
“Fica exonerado, a pedido, a partir de 9 de setembro de 2026, do cargo de Assessor Político-Especial, junto ao Gabinete do Prefeito, o cidadão José Antônio Castagini”, diz o ato.
Procurado nesta segunda-feira, 14, Gaúcho confirmou que a saída está diretamente relacionada à eleição.
“Trabalhar na campanha da Cynthia”, respondeu ao explicar o motivo da exoneração.
Articulação entre Prefeitura e Câmara
Gaúcho ocupava uma posição estratégica no núcleo político da administração municipal. Entre suas atribuições, estava a interlocução entre o Poder Executivo e a Câmara Municipal de Franca, atuando na articulação política da Prefeitura junto aos vereadores.
Além da atuação no governo Alexandre, Castagini preside o diretório municipal do Progressistas (PP) em Franca. O partido integra o grupo político aliado à administração municipal.
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