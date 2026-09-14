A Francana iniciou nesta segunda-feira, 14, a seletiva para a formação do elenco que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. Ao todo, 289 jogadores se inscreveram para tentar uma vaga na equipe Sub-20 da Veterana.

Os trabalhos estão sendo coordenados pelo técnico da equipe Sub-20, Lucas Bahia, do supervisor do clube nesta Copinha, Wantuil Rodrigues, do preparador físico Thiago Mazzucatto e do treinador de goleiro Cairo Marangoni.

Ao longo desta semana, serão avaliados atletas nascidos entre 2006 e 2011, divididos em três grupos. O Grupo A faz avaliação nesta segunda-feira, dia 14, desde às 8h, no Estádio "Lanchão". O Grupo B será avaliado nesta terça-feira, 15, a parir das 8h, no campo do Santa Terezinha, mesmo local do Grupo C, nesta quarta-feira, 16, também após as 8h.