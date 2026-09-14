A Francana iniciou nesta segunda-feira, 14, a seletiva para a formação do elenco que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. Ao todo, 289 jogadores se inscreveram para tentar uma vaga na equipe Sub-20 da Veterana.
Os trabalhos estão sendo coordenados pelo técnico da equipe Sub-20, Lucas Bahia, do supervisor do clube nesta Copinha, Wantuil Rodrigues, do preparador físico Thiago Mazzucatto e do treinador de goleiro Cairo Marangoni.
Ao longo desta semana, serão avaliados atletas nascidos entre 2006 e 2011, divididos em três grupos. O Grupo A faz avaliação nesta segunda-feira, dia 14, desde às 8h, no Estádio "Lanchão". O Grupo B será avaliado nesta terça-feira, 15, a parir das 8h, no campo do Santa Terezinha, mesmo local do Grupo C, nesta quarta-feira, 16, também após as 8h.
Segundo Lucas Bahia, os trabalhos serão afunilados ao longo da semana. "Nós dividimos em três dias e depois vai se afunilando. A gente seleciona os melhores e vai passando por outras avaliações na quinta e sexta-feira. Não temos uma quantidade a ser preenchida, tem que se ter qualidade", afirmou.
Após a seletiva, a Francana tem até o dia 30 de setembro para enviar a lista ampla de atletas à Federação Paulista para registro no BID (Boletim Informativo Diário). "A gente já está organizando os trabalhos todos e temos que colocar no BID até dia 30 para jogar a Copa São Paulo", explicou Wantuil Rodrigues.
Paralelamente, o clube também já trabalha no planejamento para a formação do elenco profissional para o Campeonato Paulista da Série A3, previsto para o final de janeiro. Em 2027, além da Copinha e da A3, a Veterana deve disputar a Copa Paulista.
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