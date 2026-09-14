A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira, 14, Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos, procurado pela morte da ex-companheira Adriana Meirelles, de 39, atacada a facadas no último sábado, 12, em Guará.

Jefferson estava foragido desde o crime e foi localizado na Rodovia Fábio Talarico, em Ipuã.

Segundo as informações policiais, o sistema de monitoramento por radar identificou a movimentação do veículo utilizado pelo suspeito. A informação permitiu que a PM localizasse o carro, realizasse a abordagem e prendesse Jefferson.