A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira, 14, Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos, procurado pela morte da ex-companheira Adriana Meirelles, de 39, atacada a facadas no último sábado, 12, em Guará.
Jefferson estava foragido desde o crime e foi localizado na Rodovia Fábio Talarico, em Ipuã.
Segundo as informações policiais, o sistema de monitoramento por radar identificou a movimentação do veículo utilizado pelo suspeito. A informação permitiu que a PM localizasse o carro, realizasse a abordagem e prendesse Jefferson.
Após a prisão, ele será apresentado à autoridade policial para os procedimentos relacionados ao caso.
Crime foi registrado por câmeras
Adriana foi atacada na manhã de sábado, em Guará, a cerca de 50 quilômetros de Franca. Câmeras de segurança registraram o crime.
As imagens mostram Adriana trafegando de moto quando Jefferson aparece em um carro e para o veículo à frente dela. Ele desce e se aproxima da ex-companheira.
Os dois discutem e, na sequência, Adriana é atacada com uma faca. Mesmo ferida, ela ainda consegue se levantar, mas volta a cair.
Depois do ataque, as imagens mostram Jefferson recolhendo a motocicleta e o capacete da vítima antes de entrar no carro e fugir.
Adriana foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil passou a investigar o caso como feminicídio. Desde então, Jefferson era procurado pelas forças de segurança até ser localizado nesta segunda-feira.
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