Um incêndio registrado nos fundos do Condomínio Estocolmo, em São Joaquim da Barra, a cerca de 60 km de Franca, assustou moradores neste domingo, 13. As chamas atingiram uma área de vegetação e avançaram em direção a um canavial próximo ao residencial.
Segundo as informações iniciais, uma pessoa ainda não identificada teria colocado fogo em um colchão na região dos fundos do condomínio. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação, provocando uma grande quantidade de fumaça e mobilizando equipes para evitar que as chamas avançassem ainda mais.
Para o combate ao incêndio, foram utilizados caminhões-pipa da Raízen e da Usina Alta Mogiana, além de voluntários. As equipes atuaram para controlar as chamas e impedir que o incêndio atingisse áreas próximas ao condomínio.
Queimadas ilegais podem ser denunciadas pelo Disque Denúncia, no 181. Em situações de emergência, a população pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou a Defesa Civil pelo 199.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.