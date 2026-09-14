14 de setembro de 2026
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NO FIM DE SEMANA

Incêndio assusta moradores de condomínio em SJB; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Créditos: Paulo Cruz/Artplay
Moradores de condomínio sairam assustados de casas após chamas se aproximarem
Moradores de condomínio sairam assustados de casas após chamas se aproximarem

Um incêndio registrado nos fundos do Condomínio Estocolmo, em São Joaquim da Barra, a cerca de 60 km de Franca, assustou moradores neste domingo, 13. As chamas atingiram uma área de vegetação e avançaram em direção a um canavial próximo ao residencial.

Segundo as informações iniciais, uma pessoa ainda não identificada teria colocado fogo em um colchão na região dos fundos do condomínio. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação, provocando uma grande quantidade de fumaça e mobilizando equipes para evitar que as chamas avançassem ainda mais.

Para o combate ao incêndio, foram utilizados caminhões-pipa da Raízen e da Usina Alta Mogiana, além de voluntários. As equipes atuaram para controlar as chamas e impedir que o incêndio atingisse áreas próximas ao condomínio.

Queimadas ilegais podem ser denunciadas pelo Disque Denúncia, no 181. Em situações de emergência, a população pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou a Defesa Civil pelo 199.

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