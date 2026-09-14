Um incêndio registrado nos fundos do Condomínio Estocolmo, em São Joaquim da Barra, a cerca de 60 km de Franca, assustou moradores neste domingo, 13. As chamas atingiram uma área de vegetação e avançaram em direção a um canavial próximo ao residencial.

Segundo as informações iniciais, uma pessoa ainda não identificada teria colocado fogo em um colchão na região dos fundos do condomínio. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação, provocando uma grande quantidade de fumaça e mobilizando equipes para evitar que as chamas avançassem ainda mais.

Para o combate ao incêndio, foram utilizados caminhões-pipa da Raízen e da Usina Alta Mogiana, além de voluntários. As equipes atuaram para controlar as chamas e impedir que o incêndio atingisse áreas próximas ao condomínio.