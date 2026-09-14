Um homem foi preso em flagrante após invadir uma fábrica de formas de sapatos durante a madrugada desse domingo, 13, na avenida Tristão de Almeida, em Franca. A Polícia Militar foi acionada depois que indivíduos foram vistos entrando no imóvel.
Suspeitos foram encontrados dentro da empresa
Ao chegarem ao local, os policiais localizaram dois indivíduos, sendo um sobre o telhado e outro no solo. Quando tentaram fugir, o homem que estava no chão pulou o portão e conseguiu escapar. O outro tentou deixar o imóvel pelo lado oposto, utilizando o telhado.
Os policiais realizaram um cerco na área e conseguiram conter um dos suspeitos. Durante a fuga, ele se machucou ao pular do telhado e precisou receber atendimento médico.
Suspeito afirmou que furtaria fios
Após ser abordado, o homem teria informado aos policiais que estava acompanhado de um casal e que a intenção era furtar fios da empresa para repassá-los ao casal. Segundo o relato, os dois estariam aguardando por ele na avenida Alberto Pulicano.
Uma equipe foi até o endereço indicado e localizou o casal. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado com os dois.
Fios foram cortados dentro da fábrica
O proprietário da empresa foi chamado e, ao entrar no imóvel, constatou que diversos fios haviam sido cortados. O material, porém, não foi localizado no interior da fábrica.
Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por furto qualificado e encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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