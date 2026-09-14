Um homem foi preso em flagrante após invadir uma fábrica de formas de sapatos durante a madrugada desse domingo, 13, na avenida Tristão de Almeida, em Franca. A Polícia Militar foi acionada depois que indivíduos foram vistos entrando no imóvel.

Suspeitos foram encontrados dentro da empresa

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram dois indivíduos, sendo um sobre o telhado e outro no solo. Quando tentaram fugir, o homem que estava no chão pulou o portão e conseguiu escapar. O outro tentou deixar o imóvel pelo lado oposto, utilizando o telhado.

Os policiais realizaram um cerco na área e conseguiram conter um dos suspeitos. Durante a fuga, ele se machucou ao pular do telhado e precisou receber atendimento médico.

Suspeito afirmou que furtaria fios