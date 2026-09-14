14 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Caminhão carregado com herbicida pega fogo e interdita rodovia

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Artesp
Caminhão pegou fogo na Anhanguera
Caminhão pegou fogo na Anhanguera

Um caminhão carregado com herbicida pegou fogo na noite do último sábado, 12, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará. O incêndio foi registrado por volta das 20h25, na altura do km 395, no sentido Norte.

As chamas provocaram a interdição total das duas faixas de rolamento e também do acostamento. Durante a ocorrência, parte da carga de herbicida acabou sendo derramada na pista.

O motorista conseguiu sair do veículo e não ficou ferido.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

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