Um caminhão carregado com herbicida pegou fogo na noite do último sábado, 12, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará. O incêndio foi registrado por volta das 20h25, na altura do km 395, no sentido Norte.
As chamas provocaram a interdição total das duas faixas de rolamento e também do acostamento. Durante a ocorrência, parte da carga de herbicida acabou sendo derramada na pista.
O motorista conseguiu sair do veículo e não ficou ferido.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária. As causas do incêndio ainda serão apuradas.
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