Um motorista de 69 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após ser denunciado por populares que o viram dirigindo um Fiat Palio cinza em zigue-zague pela avenida Presidente Vargas, em Franca. A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar ser acionada para verificar a situação.
Os policiais seguiram até o local indicado e encontraram o veículo trafegando pela rua Álvaro Abranches. A equipe acompanhou o automóvel e realizou a abordagem.
Ao sair do carro, o condutor apresentava fortes sinais de embriaguez. Ele cambaleava, quase caiu e tinha dificuldade para permanecer em pé e falar.
Os policiais tentaram submetê-lo ao teste do bafômetro, mas o motorista não conseguiu assoprar o equipamento. Inicialmente, ele negou ter consumido bebida alcoólica, mas depois confirmou aos policiais que havia ingerido álcool.
Faca foi encontrada
Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma faca com o motorista.
O homem passou a reclamar da abordagem, dizendo aos policiais que eles deveriam ir atrás de bandidos e que estaria sendo injustiçado. Ele também teria ofendido os agentes diversas vezes, dizendo que eles seriam "uns merdas".
Prisão em flagrante
Uma médica legista esteve no local e constatou a embriaguez. Diante dos sinais apresentados pelo motorista e da avaliação médica, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante.
Foi arbitrada fiança de R$ 3 mil, mas o valor não foi pago. O motorista permaneceu preso à disposição da Justiça.
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