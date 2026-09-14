Um motorista de 69 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após ser denunciado por populares que o viram dirigindo um Fiat Palio cinza em zigue-zague pela avenida Presidente Vargas, em Franca. A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar ser acionada para verificar a situação.

Os policiais seguiram até o local indicado e encontraram o veículo trafegando pela rua Álvaro Abranches. A equipe acompanhou o automóvel e realizou a abordagem.

Ao sair do carro, o condutor apresentava fortes sinais de embriaguez. Ele cambaleava, quase caiu e tinha dificuldade para permanecer em pé e falar.