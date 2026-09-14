14 de setembro de 2026
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BÊBADO

Motorista bêbado chama policiais de 'merda' e é detido

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca
CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca

Um motorista de 69 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após ser denunciado por populares que o viram dirigindo um Fiat Palio cinza em zigue-zague pela avenida Presidente Vargas, em Franca. A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar ser acionada para verificar a situação.

Os policiais seguiram até o local indicado e encontraram o veículo trafegando pela rua Álvaro Abranches. A equipe acompanhou o automóvel e realizou a abordagem.

Ao sair do carro, o condutor apresentava fortes sinais de embriaguez. Ele cambaleava, quase caiu e tinha dificuldade para permanecer em pé e falar.

Os policiais tentaram submetê-lo ao teste do bafômetro, mas o motorista não conseguiu assoprar o equipamento. Inicialmente, ele negou ter consumido bebida alcoólica, mas depois confirmou aos policiais que havia ingerido álcool.

Faca foi encontrada

Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma faca com o motorista.

O homem passou a reclamar da abordagem, dizendo aos policiais que eles deveriam ir atrás de bandidos e que estaria sendo injustiçado. Ele também teria ofendido os agentes diversas vezes, dizendo que eles seriam "uns merdas".

Prisão em flagrante

Uma médica legista esteve no local e constatou a embriaguez. Diante dos sinais apresentados pelo motorista e da avaliação médica, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante.

Foi arbitrada fiança de R$ 3 mil, mas o valor não foi pago. O motorista permaneceu preso à disposição da Justiça.

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