Veja o obituário desta segunda-feira, 14, em Franca:

Nome: Lindomar Moreira de Lima

Idade: 60 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Abbadia do Rosário Mendes Borges

Idade: 87 anos

Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h