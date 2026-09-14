14 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 14, em Franca:

Nome: Lindomar Moreira de Lima 
Idade: 60 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Abbadia do Rosário Mendes Borges 
Idade: 87 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Jeronima Maria Lopes 
Idade: 97 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Rosa Maria Soares 
Idade: 74 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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