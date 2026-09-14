Veja o obituário desta segunda-feira, 14, em Franca:
Nome: Lindomar Moreira de Lima
Idade: 60 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Abbadia do Rosário Mendes Borges
Idade: 87 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Jeronima Maria Lopes
Idade: 97 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Rosa Maria Soares
Idade: 74 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
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