Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por posse de armas de fogo após policiais militares ouvirem disparos e serem surpreendidos por tiros vindos de uma residência no Jardim São Gabriel, em Franca. A ocorrência foi registrada na noite de domingo, 13, por volta das 22h.

Disparos durante atendimento

Os policiais atendiam uma ocorrência quando ouviram barulho de disparos de arma de fogo. As equipes se deslocaram até o cruzamento da Nossa Senhora de Lourdes com a rua Belmiro Galvão de Oliveira, onde foram surpreendidas por vários tiros disparados de dentro de uma casa.

Após diversas verbalizações para que o homem entregasse a arma, equipes da Força Tática escalaram o muro dos fundos da residência. Os policiais visualizaram o suspeito correndo pelo interior do imóvel com uma pistola.