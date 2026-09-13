O funcionário público municipal Lucas de Almeida Bento, de 43 anos, está desaparecido em Franca. Familiares buscam informações que possam ajudar a encontrá-lo.
Lucas nasceu em Franca e o desaparecimento já foi comunicado às autoridades. Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro.
Familiares e pessoas que tenham visto Lucas ou possuam qualquer informação que possa contribuir para sua localização são orientados a comunicar as autoridades.
Informações podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190; à Polícia Civil, pelo 197; ou ao Disque-Denúncia, pelo 181.
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