13 de setembro de 2026
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DESAPARECIMENTO

Funcionário público de Franca, de 43 anos, está desaparecido

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Foto divulgada pela Polícia Civil
Lucas de Almeida Bento
Lucas de Almeida Bento

O funcionário público municipal Lucas de Almeida Bento, de 43 anos, está desaparecido em Franca. Familiares buscam informações que possam ajudar a encontrá-lo.

Lucas nasceu em Franca e o desaparecimento já foi comunicado às autoridades. Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro.

Familiares e pessoas que tenham visto Lucas ou possuam qualquer informação que possa contribuir para sua localização são orientados a comunicar as autoridades.

Informações podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190; à Polícia Civil, pelo 197; ou ao Disque-Denúncia, pelo 181.

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