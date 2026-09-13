Morreu em Franca, aos 92 anos, o agricultor Miguel Paulo Matias, pai do ex-vereador Laércio Miguel Matias, o Laercinho do Paiolzinho. Segundo a família, ele morreu de causas naturais, em decorrência da idade.

Viúvo, Miguel deixa sete filhos, 21 netos e três bisnetos. Durante toda a vida, dedicou-se ao trabalho no campo.

Laercinho, que exerceu mandato de vereador em Franca entre 2013 e 2016, destacou a trajetória de trabalho, a religiosidade e o legado deixado pelo pai.