Morreu em Franca, aos 92 anos, o agricultor Miguel Paulo Matias, pai do ex-vereador Laércio Miguel Matias, o Laercinho do Paiolzinho. Segundo a família, ele morreu de causas naturais, em decorrência da idade.
Viúvo, Miguel deixa sete filhos, 21 netos e três bisnetos. Durante toda a vida, dedicou-se ao trabalho no campo.
Laercinho, que exerceu mandato de vereador em Franca entre 2013 e 2016, destacou a trajetória de trabalho, a religiosidade e o legado deixado pelo pai.
“Meu pai foi um homem de exemplo, trabalhador. Era ele, minha mãe, era um analfabeto, conseguiu deixar um sitiozinho para cada filho, trabalhando de empregado, trabalhando de retireiro, trabalhando com café. Todo mundo gostava dele, muito religioso, com muita fé em Deus. Era um homem muito querido por todos que conhecia ele e deixou muito exemplo bom para todos nós, para os nossos filhos, para os netos, para os bisnetos, para todos os meus irmãos. Isso aí é o legado que ele está deixando”, disse Laercinho.
Velório e sepultamento
O velório de Miguel acontece das 11h às 15h deste domingo, 13, no Velório São Vicente de Paulo.
O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
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