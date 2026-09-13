Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento do grave acidente envolvendo dois carros na noite deste sábado, 12, na rua Cesário João Careta, no prolongamento do bairro Ângela Rosa, em Franca.
Novas informações obtidas após o acidente indicam que as duas vítimas que ficaram gravemente feridas seriam avô e neta. O homem teria buscado a jovem no trabalho, em um supermercado, pouco antes da colisão.
As imagens mostram o momento em que o veículo onde estavama vô e neta se aproxima do cruzamento, avança o sinal de parada obrigatória e ocorre a colisão. O acidente envolveu um Chevrolet Classic e um Chevrolet Cobalt.
Com a violência do impacto, o Classic é lançado contra um poste e fica prensado.
Vítima ficou presa às ferragens
Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Os militares utilizaram ferramentas hidráulicas para cortar a lataria durante o resgate.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram mobilizadas. Avô e neta foram socorridos em estado grave.
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