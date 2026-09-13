Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento do grave acidente envolvendo dois carros na noite deste sábado, 12, na rua Cesário João Careta, no prolongamento do bairro Ângela Rosa, em Franca.

Novas informações obtidas após o acidente indicam que as duas vítimas que ficaram gravemente feridas seriam avô e neta. O homem teria buscado a jovem no trabalho, em um supermercado, pouco antes da colisão.

As imagens mostram o momento em que o veículo onde estavama vô e neta se aproxima do cruzamento, avança o sinal de parada obrigatória e ocorre a colisão. O acidente envolveu um Chevrolet Classic e um Chevrolet Cobalt.