Você ganha R$ 5.000,01 por mês, ou mais?

Paga aluguel ou prestação da casa? Certamente, tem supermercado, água, luz, escola dos filhos, plano de saúde, remédios, cartão de crédito, financiamento do carro... Talvez ainda ajude seus pais.

Quando chega o fim do mês, aquele salário de R$ 5.000,01 (ou mais) já não parece exatamente uma fortuna.