A voz do corpo
Franca será palco, no dia 3 de outubro, da oficina “A Voz do Corpo – Vivência de Consciência Corporal”, um encontro dedicado a ampliar a percepção sobre as mensagens que o corpo manifesta por meio de gestos, movimentos, respiração e expressões emocionais. A vivência será conduzida por Myrian Franco, psicóloga neorreichiana, CBT em Análise Bioenergética e Local Trainer, e Luis Henrique Fanan, psicoterapeuta integrativo, com atuação em Gestalt-terapia e abordagem sistêmica. A programação acontece das 8h30 às 17h, no Círculo Coworking Franca.
Por uma boa causa
Além da proposta de autoconhecimento e consciência corporal, a oficina “A Voz do Corpo” chega a Franca com um importante propósito social. 100% da verba arrecadada com o encontro será destinada à UniPaz Global e à UniPaz DF, contribuindo para fortalecer o trabalho desenvolvido pelas instituições.
Uma iniciativa que une conhecimento, cuidado e solidariedade, mostrando que ouvir o próprio corpo também pode ser uma forma de se conectar com o outro e contribuir para uma causa maior.
Dora
Abraços especiais para a querida e competente empresária Dora Bittar, que comemorou nova idade no último dia 12 de setembro, em grande estilo, cercada pelo carinho da família e dos amigos. Força ativa do Grupo Mulheres do Brasil Franca, Dora se destaca também pelo engajamento nas causas de combate à violência contra as mulheres, sempre incentivando ações que fazem a diferença. À frente da tradicional Barra de Saia Moda Infantil, conduz a marca com competência e dedicação. Desejo à Dora um novo ciclo repleto de alegrias, realizações e momentos especiais. Na foto, Dora Bittar com a filha, a empreendedora e sempre querida Flávia Bittar Garcia.
De volta ao Condephaat
O professor doutor Pedro Geraldo Saadi Tosi, da Unesp, está novamente à frente do Condephaat e esta não é a primeira vez. Ele já ocupou a presidência do órgão por quatro ocasiões e agora retorna ao cargo. A nova gestão chega acompanhada de uma importante novidade: a legislação que rege o Condephaat passou por mudanças e ampliou a participação de diferentes segmentos da sociedade francana ligados à história, paisagismo, turismo, comércio, arquitetura e cultura. Uma abertura que promete tornar ainda mais plural o debate sobre a preservação da memória, do patrimônio e da identidade de Franca.
Sempre juntos
Quem também está vibrando com a nova conquista do professor doutor Pedro Geraldo Saadi Tosi é sua esposa, a professora e escritora Lamia Saad Tosi, presença constante e parceira em todos os momentos. E aproveito para deixar um carinho especial a essa amiga querida, sempre tão gentil e elegante, que comemora nova idade no próximo dia 14 de setembro. Meus parabéns, Lamia! E um grande abraço a esse casal tão querido, que já confirmou presença comigo na 51ª Noite EP, no dia 23 de outubro. Será uma alegria tê-los novamente conosco!
Tradição que faz o bem
Na noite de sexta-feira, 11 de setembro, estive na tradicional Festa di San Gennaro, ao lado de parte da diretoria da APAE Franca e de amigos que admiro pela competência e generosidade. Em novo endereço, anexo ao Franca Shopping, o espaço foi cenário perfeito para receber centenas de pessoas que fizeram questão de prestigiar a festa. Sucesso absoluto! E não faltaram os ingredientes que fazem da San Gennaro um dos eventos mais queridos da cidade: a tradicional e irresistível fogazza, organização impecável, muita alegria e aquele clima delicioso de confraternização.
E ainda tem mais!
A Festa di San Gennaro continua de 17 a 20 de setembro, no novo espaço, com muita gastronomia, alegria e solidariedade. E o melhor de tudo é saber que, além de celebrar a tradição italiana, a festa também contribui para uma causa tão importante. Quem ainda não foi, vale a pena conferir!
Andressa
Quem também comemorou nova idade nesta semana, no dia 11 de setembro, foi minha amiga e companheira de trabalho Andressa Miras. Profissional das mais competentes, atua há anos no audiovisual e hoje se destaca como storymaker, registrando momentos com olhar criativo e muita sensibilidade. Além do talento profissional, Andressa é uma mãe apaixonada pelas filhas Isa e Manu, suas grandes inspirações. A ela, meu abraço mais carinhoso e os votos de um novo ciclo repleto de alegrias, realizações e muitos momentos para celebrar. Parabéns, querida! Na foto, Andressa Miras com a filha Manu, sua companheirinha de todas as horas.
Moda com propósito
O consultor de estilo, stylist e especialista em comunicação visual Carlos Humberto Peixoto esteve à frente de um Fashion Talk promovido pela marca Twenty Four Seven, em Ribeirão Preto, abordando um tema que domina com propriedade: como adaptar as tendências ao estilo pessoal. O encontro reforçou a importância de consumir moda de maneira estratégica, valorizando a personalidade, a rotina e a identidade de cada mulher. Com atuação em Franca, Carlos Humberto vem ampliando cada vez mais seu trabalho para Ribeirão Preto e São Paulo, levando sua consultoria de estilo e imagem pessoal a novos públicos. Um trabalho que mostra que se vestir bem vai muito além de seguir tendências: é saber comunicar quem você é através da sua imagem.
Estreia
O Pensando Bem Além vem se fortalecendo a cada dia e estreia sua nova temporada no próximo 14 de setembro, consolidando-se como um dos grandes canais de podcast sobre empreendedorismo de Franca. Serão sete dias da semana, sete formatos diferentes e muito conteúdo de alto valor. Os idealizadores e proprietários do canal, Giordana Garcia e Rodolffo Neto, reuniram um time eclético, talentoso e com muita história para contar. Na foto, alguns dos apresentadores desta nova temporada ao lado do casal: Roberta e Marcial Gonçalves, Leonardo Campos, Camila Pizzo (a colunista que vos escreve!), o diretor técnico Rhuan Cortez e a terapeuta Claudia Paim.
Ansiosa
Minha estreia no canal acontece com o Noite EP, programa que nasce de uma paixão antiga: conhecer histórias de empreendedores, suas trajetórias, desafios e a construção de marcas que fazem parte da nossa região. De maneira leve e descontraída, vou receber convidados especiais todas as quintas-feiras, a partir de 17 de setembro, às 20h, no canal Pensando Bem Além, no YouTube. Já estou ansiosa para essa nova experiência! Espero vocês comigo nessa estreia!
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