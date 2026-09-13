Franca será palco, no dia 3 de outubro, da oficina “A Voz do Corpo – Vivência de Consciência Corporal”, um encontro dedicado a ampliar a percepção sobre as mensagens que o corpo manifesta por meio de gestos, movimentos, respiração e expressões emocionais. A vivência será conduzida por Myrian Franco, psicóloga neorreichiana, CBT em Análise Bioenergética e Local Trainer, e Luis Henrique Fanan, psicoterapeuta integrativo, com atuação em Gestalt-terapia e abordagem sistêmica. A programação acontece das 8h30 às 17h, no Círculo Coworking Franca.

Além da proposta de autoconhecimento e consciência corporal, a oficina “A Voz do Corpo” chega a Franca com um importante propósito social. 100% da verba arrecadada com o encontro será destinada à UniPaz Global e à UniPaz DF, contribuindo para fortalecer o trabalho desenvolvido pelas instituições.

Uma iniciativa que une conhecimento, cuidado e solidariedade, mostrando que ouvir o próprio corpo também pode ser uma forma de se conectar com o outro e contribuir para uma causa maior.

Dora

Abraços especiais para a querida e competente empresária Dora Bittar, que comemorou nova idade no último dia 12 de setembro, em grande estilo, cercada pelo carinho da família e dos amigos. Força ativa do Grupo Mulheres do Brasil Franca, Dora se destaca também pelo engajamento nas causas de combate à violência contra as mulheres, sempre incentivando ações que fazem a diferença. À frente da tradicional Barra de Saia Moda Infantil, conduz a marca com competência e dedicação. Desejo à Dora um novo ciclo repleto de alegrias, realizações e momentos especiais. Na foto, Dora Bittar com a filha, a empreendedora e sempre querida Flávia Bittar Garcia.

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