Um grave acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado, 12, na rua Cesário João Careta, no prolongamento do bairro Ângela Rosa, em Franca. Com a violência da colisão, um Chevrolet Classic ficou prensado contra um poste e uma das vítimas precisou ser retirada das ferragens.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os bombeiros utilizaram ferramentas hidráulicas para cortar partes da lataria e conseguir retirar a vítima que estava presa.
O acidente envolveu um Chevrolet Classic e um Chevrolet Cobalt.
Segundo a Polícia Militar, a mulher que estava em um dos veículos foi retirada com vida. A informação esclarece relatos que circularam inicialmente no local de que ela teria morrido.
Até o fim da noite, não havia informações confirmadas sobre o estado de saúde das duas vítimas após o socorro.
Casal diz que quase foi atingido
Uma moradora que passava pelo local com o marido contou ter presenciado os momentos que antecederam a colisão. Segundo ela, um dos veículos seguia em alta velocidade e o casal precisou desviar para evitar ser atingido.
“Esse cara veio de lá pra cá a mil por hora. Nós tivemos que desviar, quase subir na calçada”, relatou.
A afirmação sobre a velocidade é baseada exclusivamente no relato da testemunha. As circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente ainda serão apuradas.
Segundo a mulher, logo depois ocorreu a colisão. Inicialmente, ela acreditou que o veículo tivesse atingido apenas o poste, mas percebeu que havia outro carro envolvido.
A testemunha também afirmou que um motociclista que vinha atrás precisou desviar para não se envolver no acidente.
Mulher apresentava sangramento, diz testemunha
Ainda segundo o relato, uma das vítimas apresentava sangramento na região da cabeça quando as equipes de emergência chegaram.
A testemunha permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar e contou aos policiais o que havia presenciado. Abalada com o acidente, disse ter passado mal e deixado o local posteriormente.
“Foi um livramento”, afirmou.
As circunstâncias da colisão serão apuradas.
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