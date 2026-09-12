Um grave acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado, 12, na rua Cesário João Careta, no prolongamento do bairro Ângela Rosa, em Franca. Com a violência da colisão, um Chevrolet Classic ficou prensado contra um poste e uma das vítimas precisou ser retirada das ferragens.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os bombeiros utilizaram ferramentas hidráulicas para cortar partes da lataria e conseguir retirar a vítima que estava presa.

O acidente envolveu um Chevrolet Classic e um Chevrolet Cobalt.