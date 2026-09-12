12 de setembro de 2026
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URGENTE

Carro invade pare, é prensado em poste; pai e filha ficam graves

Por Leonardo de Oliveira e N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Luciano Tortaro/GCN
Chevrolet Classic destruído após batida
Chevrolet Classic destruído após batida

Um grave acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado, 12, na rua Cesário João Careta, no prolongamento do bairro Ângela Rosa, em Franca. Com a violência da colisão, um Chevrolet Classic ficou prensado contra um poste e uma das vítimas precisou ser retirada das ferragens.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os bombeiros utilizaram ferramentas hidráulicas para cortar partes da lataria e conseguir retirar a vítima que estava presa.

O acidente envolveu um Chevrolet Classic e um Chevrolet Cobalt.

Segundo a Polícia Militar, a mulher que estava em um dos veículos foi retirada com vida. A informação esclarece relatos que circularam inicialmente no local de que ela teria morrido.

Até o fim da noite, não havia informações confirmadas sobre o estado de saúde das duas vítimas após o socorro.

Casal diz que quase foi atingido

Uma moradora que passava pelo local com o marido contou ter presenciado os momentos que antecederam a colisão. Segundo ela, um dos veículos seguia em alta velocidade e o casal precisou desviar para evitar ser atingido.

“Esse cara veio de lá pra cá a mil por hora. Nós tivemos que desviar, quase subir na calçada”, relatou.

A afirmação sobre a velocidade é baseada exclusivamente no relato da testemunha. As circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente ainda serão apuradas.

Segundo a mulher, logo depois ocorreu a colisão. Inicialmente, ela acreditou que o veículo tivesse atingido apenas o poste, mas percebeu que havia outro carro envolvido.

A testemunha também afirmou que um motociclista que vinha atrás precisou desviar para não se envolver no acidente.

Mulher apresentava sangramento, diz testemunha

Ainda segundo o relato, uma das vítimas apresentava sangramento na região da cabeça quando as equipes de emergência chegaram.

A testemunha permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar e contou aos policiais o que havia presenciado. Abalada com o acidente, disse ter passado mal e deixado o local posteriormente.

“Foi um livramento”, afirmou.

As circunstâncias da colisão serão apuradas.

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