Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Adriana Meirelles, de 39 anos, foi atacada a facadas pelo ex-companheiro, Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos, na manhã deste sábado, 12, em Guará, a cerca de 50 quilômetros de Franca. Ela ainda conseguiu se levantar após os golpes, mas voltou a cair. Jefferson fugiu e permanece foragido.
Adriana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.
As imagens mostram Adriana seguindo pela via em uma motocicleta Honda Biz. Jefferson aparece em um carro, para o veículo à frente dela, desce e se aproxima.
Os dois começam a discutir. Durante a abordagem, Jefferson tenta colocar Adriana dentro do carro, mas ela reage.
Adriana tenta se levantar após as facadas
Na sequência, as imagens mostram Jefferson atacando Adriana com golpes de faca. A vítima cai no chão e continua sendo golpeada.
Depois que o ataque é interrompido, Adriana consegue se levantar. Jefferson, então, pega a motocicleta que havia ficado caída no meio da rua e a coloca atrás do carro.
A vítima tenta acompanhá-lo, mas cai novamente. Jefferson ainda recolhe o capacete e o deixa próximo a Adriana.
Na sequência, ele entra no carro e foge.
Mesmo ferida e depois que o veículo deixa o local, Adriana ainda faz uma última tentativa de se levantar, mas cai novamente.
Ela foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos.
Jefferson está foragido
Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos, fugiu após o crime e permanecia foragido na noite deste sábado.
A Polícia Civil de Guará realiza diligências para tentar localizá-lo e investiga as circunstâncias do feminicídio.
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