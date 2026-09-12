A campanha eleitoral ganhou, neste fim de semana, um novo ingrediente em Franca: a promessa de oferecer o medicamento à base de tirzepatida, conhecido pela marca Mounjaro, pela rede pública municipal. A proposta foi apresentada pela candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB), em vídeos publicados nas redes sociais, ao lado do marido e prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB). O sábado, 12, também foi marcado por caminhadas pela cidade e região.
A ideia apresentada ppor Cynthia é criar um programa municipal de combate à obesidade com distribuição do medicamento e acompanhamento multiprofissional. Alexandre afirmou que o projeto já foi formatado pela Prefeitura e que, além da tirzepatida, deverá contar com médicos, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos e assistentes sociais.
O prefeito disse ainda que o município precisará de recursos federais para colocar o programa em funcionamento e ampliar o atendimento. Segundo ele, a Prefeitura já teria aplicado mais que o dobro do percentual mínimo previsto em lei em recursos próprios na saúde.
Nas redes sociais, Cynthia reforçou a promessa e afirmou que o projeto está planejado, mas depende de recursos financeiros. A candidata disse que pretende buscar o dinheiro em Brasília, caso seja eleita deputada federal.
A proposta é apresentada como uma alternativa para pessoas que não teriam condições financeiras de comprar o medicamento. No vídeo, Cynthia relaciona o tratamento da obesidade à prevenção e ao cuidado de outras condições de saúde e afirma que o programa deverá oferecer acompanhamento completo.
Campanha ganha as ruas
Enquanto Cynthia aposta em uma proposta voltada à saúde pública, outros candidatos da região mantiveram neste fim de semana uma agenda concentrada em caminhadas, encontros e contato direto com o eleitorado.
A deputada estadual e candidata à reeleição Delegada Graciela (PL) percorreu o comércio da avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca. A caminhada durou cerca de duas horas e contou com a presença de vereadores.
Entre uma loja e outra, Graciela cumprimentou comerciantes e moradores e posou para fotografias. A candidata também recebeu manifestações de apoio relacionadas ao trabalho que afirma ter realizado em favor de Franca, com mais de R$ 40 milhões em recursos destinados ao município.
Fora de Franca, candidatos ligados à região também intensificaram a movimentação. Guilherme Cortez, candidato a deputado federal pelo PSOL, esteve em Ribeirão Preto em uma atividade de campanha ao lado da candidata a deputada estadual Duda Hidalgo.
Flávia Lancha, candidata a deputada estadual pelo PSD, também cumpriu agenda fora de Franca, com passagem por Guaíra. No lançamento de sua candidatura, em agosto, Guaíra esteve entre as cidades representadas por lideranças e caravanas no evento realizado no Estádio Nhô Chico.
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