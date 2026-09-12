A campanha eleitoral ganhou, neste fim de semana, um novo ingrediente em Franca: a promessa de oferecer o medicamento à base de tirzepatida, conhecido pela marca Mounjaro, pela rede pública municipal. A proposta foi apresentada pela candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB), em vídeos publicados nas redes sociais, ao lado do marido e prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB). O sábado, 12, também foi marcado por caminhadas pela cidade e região.

A ideia apresentada ppor Cynthia é criar um programa municipal de combate à obesidade com distribuição do medicamento e acompanhamento multiprofissional. Alexandre afirmou que o projeto já foi formatado pela Prefeitura e que, além da tirzepatida, deverá contar com médicos, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos e assistentes sociais.

O prefeito disse ainda que o município precisará de recursos federais para colocar o programa em funcionamento e ampliar o atendimento. Segundo ele, a Prefeitura já teria aplicado mais que o dobro do percentual mínimo previsto em lei em recursos próprios na saúde.