A Polícia Civil de Guará, a cerca de 50 km de Franca, investiga um feminicídio ocorrido na manhã deste sábado, 12. Adriana Meirelles, de 39 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos.
Segundo as informações iniciais, Jefferson não aceitava o fim do relacionamento. Os dois teriam discutido depois que o homem desceu do carro. Adriana estava em uma motocicleta Honda Biz.
Na sequência, Jefferson teria retornado ao veículo e deixado o local. Adriana teria seguido atrás dele. Os dois voltaram a discutir e, durante a briga, Jefferson teria desferido golpes de faca contra a vítima.
Adriana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Suspeito fugiu após o crime
Após o ataque, Jefferson fugiu e permanece foragido. A polícia realiza diligências para tentar localizá-lo e esclarecer as circunstâncias do feminicídio.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o horário do velório e do sepultamento de Adriana.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Guará.
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