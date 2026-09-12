12 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FEMINICÍDIO

Câmeras registram discussão antes de mulher ser morta a facadas

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Adriana Meirelles e seu ex-companheiro Jeferson Gonçalves Silva
Adriana Meirelles e seu ex-companheiro Jeferson Gonçalves Silva

A Polícia Civil de Guará, a cerca de 50 km de Franca, investiga um feminicídio ocorrido na manhã deste sábado, 12. Adriana Meirelles, de 39 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos.

Segundo as informações iniciais, Jefferson não aceitava o fim do relacionamento. Os dois teriam discutido depois que o homem desceu do carro. Adriana estava em uma motocicleta Honda Biz.

Na sequência, Jefferson teria retornado ao veículo e deixado o local. Adriana teria seguido atrás dele. Os dois voltaram a discutir e, durante a briga, Jefferson teria desferido golpes de faca contra a vítima.

Adriana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Suspeito fugiu após o crime

Após o ataque, Jefferson fugiu e permanece foragido. A polícia realiza diligências para tentar localizá-lo e esclarecer as circunstâncias do feminicídio.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o horário do velório e do sepultamento de Adriana.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Guará.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários