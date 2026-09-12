A Polícia Civil de Guará, a cerca de 50 km de Franca, investiga um feminicídio ocorrido na manhã deste sábado, 12. Adriana Meirelles, de 39 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Jefferson Gonçalves da Silva, de 40 anos.

Segundo as informações iniciais, Jefferson não aceitava o fim do relacionamento. Os dois teriam discutido depois que o homem desceu do carro. Adriana estava em uma motocicleta Honda Biz.

Na sequência, Jefferson teria retornado ao veículo e deixado o local. Adriana teria seguido atrás dele. Os dois voltaram a discutir e, durante a briga, Jefferson teria desferido golpes de faca contra a vítima.