12 de setembro de 2026
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FUGA E PRISÃO

Venda de carreta em Franca termina com prisão e arma apreendida

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Pistola, carregadores e munições apreendidas com o motorista
Pistola, carregadores e munições apreendidas com o motorista

Uma negociação envolvendo um semirreboque em Franca terminou com um homem preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite dessa sexta-feira, 11. Ele foi localizado em Sacramento (MG) após uma ação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina e da Polícia Militar mineira.

Segundo a GCM, por volta das 22h, um morador de Franca procurou a corporação e relatou ter negociado o semirreboque com um homem que seria da Bahia.

De acordo com o relato, o interessado engatou o semirreboque em um cavalo mecânico e informou que faria um teste. Ele, porém, não retornou.

Diante do trajeto que estaria sendo realizado, surgiu a suspeita de que o veículo estivesse seguindo em direção a Rifaina.

Câmeras mostraram passagem por Rifaina

Os guardas consultaram o sistema de monitoramento do município e verificaram que o veículo procurado havia atravessado a ponte de Rifaina cerca de dez minutos antes.

Com a informação de que o conjunto já havia seguido para Minas Gerais, a GCM acionou a Polícia Militar de Sacramento e repassou as características do veículo.

Os policiais mineiros conseguiram localizá-lo e deram ordem de parada ao motorista. Conforme as autoridades, ele não obedeceu e houve acompanhamento até que a abordagem fosse realizada.

Pistola foi encontrada no veículo

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma pistola, carregadores e munições. Segundo as autoridades, o motorista não tinha autorização para portar a arma.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apesar das circunstâncias que deram início à ocorrência, o caso envolvendo o semirreboque não foi registrado como furto ou roubo. A situação foi classificada naquele momento como desacordo comercial relacionado à negociação.

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