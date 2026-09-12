Uma negociação envolvendo um semirreboque em Franca terminou com um homem preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite dessa sexta-feira, 11. Ele foi localizado em Sacramento (MG) após uma ação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina e da Polícia Militar mineira.

Segundo a GCM, por volta das 22h, um morador de Franca procurou a corporação e relatou ter negociado o semirreboque com um homem que seria da Bahia.

De acordo com o relato, o interessado engatou o semirreboque em um cavalo mecânico e informou que faria um teste. Ele, porém, não retornou.