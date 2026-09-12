A Batalha do Braza recebe, nas próximas semanas, a seletiva municipal do CPBMC (Circuito Paulista de Batalhas de MCs), que definirá os dois representantes de Franca na próxima fase da competição. O evento aconteceria neste domingo, 13, na Praça Carlos Pacheco, no Centro, mas precisou ser remarcada.
A disputa terá 16 vagas e inscrição gratuita. Parte dos participantes que se destacaram nas batalhas realizadas ao longo do ano recebeu convite direto da organização. As vagas restantes poderão ser preenchidas por interessados que se inscreverem no próprio local, no dia da seletiva, que será divulgado em breve.
Os dois melhores MCs avançarão para a etapa regional, marcada para outubro, em Ribeirão Preto.
Disputas seguem regras do circuito
A seletiva seguirá as regras do CPBMC e do Duelo Nacional. No primeiro e no segundo rounds, cada MC terá 45 segundos para apresentar suas rimas, sem intervalo para votação entre as duas etapas.
Se houver necessidade de desempate, o terceiro round será disputado no formato “bate e volta”, em que os MCs se alternam nas respostas.
Batalha do Braza completa 10 anos
A realização da seletiva ocorre em um ano especial para a cena do hip-hop de Franca. A Batalha do Braza completa uma década de atividades em 2026.
“É muito gratificante ter a Batalha do Braza escolhida mais uma vez para sediar a seletiva aqui em Franca. Esse ano é o aniversário de 10 anos da Batalha do Braza, é um ano especial para nós. Creio que a seletiva será um bom evento”, afirmou a organização.
Uma festa para celebrar os dez anos da batalha também está sendo preparada para o fim do ano.
Motivo da mudança de data
A organização da Batalha do Braza divulgou, ainda no início da tarde deste sábado, 12, a motivação do troca da data do evento, que inicialmente estava programado para acontecer neste domingo.
O motivo principal é a realização do Final de Semana Poético, do Slam do Santuário, que realiza, neste fim de semana, a seletiva para o SlamSP (Competição Estadual de Poesia Falada).
“A gente dividiria o público, artistas que vão se apresentar no Slam do Santuário também são artistas que batalham na Batalha do Braza. Isso atrapalharia a agenda deles e seria injusto com os próprios artistas e MCs. O nosso foco sempre são eles. A gente vai apoiar”, disse a organização.
A nova data da seletiva municipal da Batalha do Braza deve ser anunciada nos próximos dias.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.