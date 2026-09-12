A Batalha do Braza recebe, nas próximas semanas, a seletiva municipal do CPBMC (Circuito Paulista de Batalhas de MCs), que definirá os dois representantes de Franca na próxima fase da competição. O evento aconteceria neste domingo, 13, na Praça Carlos Pacheco, no Centro, mas precisou ser remarcada.

A disputa terá 16 vagas e inscrição gratuita. Parte dos participantes que se destacaram nas batalhas realizadas ao longo do ano recebeu convite direto da organização. As vagas restantes poderão ser preenchidas por interessados que se inscreverem no próprio local, no dia da seletiva, que será divulgado em breve.

Os dois melhores MCs avançarão para a etapa regional, marcada para outubro, em Ribeirão Preto.

Disputas seguem regras do circuito