O zagueiro Jair Cunha, de 21 anos, nascido em Orlândia, a 76 quilômetros de Franca, está entre as novidades da Seleção Brasileira convocada por Carlo Ancelotti na última quarta-feira, 9. É a primeira convocação do jogador para a equipe principal do Brasil.

Atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, Jair comemorou nas redes sociais a oportunidade de defender a Amarelinha na categoria profissional. O zagueiro já havia representado o país nas categorias de base.

“Primeira convocação para a Seleção Principal, sem palavras para descrever esse momento. Somente agradecer a Deus por tudo”, escreveu.

Orlândia comemora convocação