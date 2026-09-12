O zagueiro Jair Cunha, de 21 anos, nascido em Orlândia, a 76 quilômetros de Franca, está entre as novidades da Seleção Brasileira convocada por Carlo Ancelotti na última quarta-feira, 9. É a primeira convocação do jogador para a equipe principal do Brasil.
Atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, Jair comemorou nas redes sociais a oportunidade de defender a Amarelinha na categoria profissional. O zagueiro já havia representado o país nas categorias de base.
“Primeira convocação para a Seleção Principal, sem palavras para descrever esse momento. Somente agradecer a Deus por tudo”, escreveu.
Orlândia comemora convocação
A Prefeitura de Orlândia também celebrou a convocação do jogador e classificou a conquista como um “momento histórico” para o atleta.
“O orlandino Jair Cunha vive um momento histórico em sua carreira. Aos 21 anos, o zagueiro foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Principal. Atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, Jair leva consigo uma trajetória que enche nossa cidade de orgulho”, publicou a administração municipal.
A Prefeitura ainda parabenizou o jogador e desejou sucesso na nova etapa da carreira.
Do Santos ao futebol inglês
Jair foi formado nas categorias de base do Santos, clube ao qual chegou em 2016 e onde permaneceu até o fim de 2024.
No início de 2025, transferiu-se para o Botafogo. A passagem pelo clube carioca durou cerca de seis meses, antes da mudança para o futebol inglês.
O Nottingham Forest contratou o zagueiro por cerca de 12 milhões de euros. O vínculo com o clube inglês vai até junho de 2030.
Região terá três jogadores na Seleção
Jair não será o único jogador da região na Seleção Brasileira. A convocação de Ancelotti conta com outros dois atletas ligados ao Nordeste Paulista e que atualmente defendem o Chelsea, da Inglaterra.
Estêvão, natural de Franca, e João Pedro, de Ribeirão Preto, também integram a lista. Com Jair, a região terá, portanto, três representantes na Seleção Brasileira.
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