Lançado em 2014, o romance A cabeça do santo, da escritora cearense Socorro Acioli, destaca-se na literatura brasileira contemporânea ao promover uma síntese peculiar entre a tradição do realismo mágico latino-americano e a cultura popular do Nordeste. A trama exibe a trajetória de Samuel, jovem que, após a morte da mãe, parte em peregrinação rumo à pequena e fictícia cidade de Candeia no intuito de cumprir as últimas vontades maternas: ir a pé, encontrar o pai e a avó que nunca conheceu, acender três velas para a imagem de Santo Antônio.

Sob a perspectiva da análise estrutural da narrativa, que examina os mecanismos formais de construção do texto, e sob o ponto de vista dos estágios que marcam a jornada do herói conforme formulada por Joseph Campbell, o enredo se ergue sobre arquitetura calculada em detalhes e a trajetória do protagonista pela caatinga registra profunda transformação interior, na qual o mito, a religiosidade e o amadurecimento individual se entrelaçam. A ver.

‘A cabeça do santo’ é história contada por um narrador onisciente, escolha fundamental da autora para estabelecer o tom de fabulação característico do realismo mágico: acontecimentos extraordinários são relatados com a mesma naturalidade e precisão dos fatos cotidianos. O espaço desempenha papel ativo e a oposição entre o ponto de partida (Juazeiro do Norte) e o destino (Candeia) marca a transição entre o mundo conhecido e o território do extraordinário. Candeia é uma cidade fantasma, marcada pela aridez e pela decadência socioeconômica, fruto da promessa não cumprida da construção de uma gigantesca estátua de Santo Antônio. A cabeça da estátua, distante do corpo que fica no topo de um monte, funciona como o centro espacial e simbólico da narrativa. Ao transformar o interior oco em sua morada, Samuel passa a habitar fisicamente espaços do sagrado e do profano. O tempo da história resulta da cronologia de eventos presentes e outros anteriores: o passado da cidade e o dos pais do protagonista são reconstruídos gradualmente por meio da memória dos moradores e das revelações trazidas pelas vozes ouvidas pelo protagonista.