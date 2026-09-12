Somos herdeiros do grande criador e trazemos seus potenciais de cocriação. Também temos em nosso sangue e corpo as memórias de nossos antepassados. Estes traços ancestrais ajudam a formar-nos biologicamente e também psicologicamente. Somos fruto de histórias que existem para além de nós.

Esta consciência nos desperta a responsabilidade por sermos quem somos. Faz-nos agradecer a todos os que nos antecederam em nossa família pessoal e humana. Assim, o passado permanece em nós como algo que nos forma, nos fortalece para prosseguirmos esta história de sucesso, uma vez que aqui estamos.

Como pretendo continuar esta saga? Quais caminhos escolho agora como pessoa que continua processos e inspira outros que virão nesta mesma estrada? Só podemos saber para onde ir quando temos consciência do momento presente e quando valorizamos a história que por nós passou. Nossos ancestrais, portanto, determinam muito do que somos agora; porém, somente o meu desejo e determinação constituem valores que podem nos mostrar as próximas jornadas, os próximos capítulos desta longa saga.