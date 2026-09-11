11 de setembro de 2026
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ENTRADA DE FRANCA

Motorista pula de carro após ficar preso embaixo de carreta

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Carro preso em caminhão após acidente de trânsito na entrada de Franca
Carro preso em caminhão após acidente de trânsito na entrada de Franca

Um carro ficou preso e foi arrastado por metros por uma carreta na noite desta sexta-feira, 11, no trevo de entrada de Franca, entre as rodovias Cândido Portinari e Fábio Talarico. O motorista conseguiu pular do veículo antes que ele fosse esmagado e não se feriu.

Segundo o motorista, ele seguia pela Cândido Portinari quando, próximo à alça de acesso do trevo, uma carreta bateu na traseira do carro.

Com a força da batida, o veículo foi arremessado para baixo de outra carreta. O motorista do caminhão continuou pela alça de acesso e subiu no sentido da Fábio Talarico, arrastando o carro por metros.

Motorista pula do carro

Ao perceber que poderia ser esmagado, o motorista do carro pulou para fora do veículo. Apesar da gravidade da situação, ele não ficou ferido.

Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e estiveram no local. A pista foi sinalizada para evitar novos acidentes.

Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso.

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