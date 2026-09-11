Um carro ficou preso e foi arrastado por metros por uma carreta na noite desta sexta-feira, 11, no trevo de entrada de Franca, entre as rodovias Cândido Portinari e Fábio Talarico. O motorista conseguiu pular do veículo antes que ele fosse esmagado e não se feriu.

Segundo o motorista, ele seguia pela Cândido Portinari quando, próximo à alça de acesso do trevo, uma carreta bateu na traseira do carro.

Com a força da batida, o veículo foi arremessado para baixo de outra carreta. O motorista do caminhão continuou pela alça de acesso e subiu no sentido da Fábio Talarico, arrastando o carro por metros.

Motorista pula do carro