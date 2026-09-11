Um carro ficou preso e foi arrastado por metros por uma carreta na noite desta sexta-feira, 11, no trevo de entrada de Franca, entre as rodovias Cândido Portinari e Fábio Talarico. O motorista conseguiu pular do veículo antes que ele fosse esmagado e não se feriu.
Segundo o motorista, ele seguia pela Cândido Portinari quando, próximo à alça de acesso do trevo, uma carreta bateu na traseira do carro.
Com a força da batida, o veículo foi arremessado para baixo de outra carreta. O motorista do caminhão continuou pela alça de acesso e subiu no sentido da Fábio Talarico, arrastando o carro por metros.
Motorista pula do carro
Ao perceber que poderia ser esmagado, o motorista do carro pulou para fora do veículo. Apesar da gravidade da situação, ele não ficou ferido.
Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e estiveram no local. A pista foi sinalizada para evitar novos acidentes.
Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso.
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