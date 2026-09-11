11 de setembro de 2026
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CUIDADO

Engavetamento com seis veículos trava Cândido Portinari em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Carros danificados após batidas em série na rodovia Cândido Portinari, em Franca
Carros danificados após batidas em série na rodovia Cândido Portinari, em Franca

Um engavetamento envolvendo ao menos seis veículos causou lentidão e travou o trânsito na Rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em Franca, na noite desta sexta-feira, 11. O acidente aconteceu no sentido a Cristais Paulista e mobilizou equipes da concessionária Arteris ViaPaulista.

Sequência de batidas

Segundo relatos de testemunhas, o tráfego já apresentava lentidão próximo à passarela do bairro quando começaram as colisões traseiras.

Em um dos pontos, um Peugeot colidiu na traseira de um Honda Fit. Na sequência, um Fiat Mobi branco não conseguiu parar e atingiu a traseira do Peugeot.

Pouco mais atrás, um Volkswagen Gol bateu na traseira de um carro que deixou o local. Depois, um Chevrolet Classic preto colidiu na traseira do Gol, e um Chevrolet Prisma atingiu a traseira do Classic.

Apesar do susto e dos danos materiais, o trânsito precisou fluir com lentidão na região durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos.

As causas exatas das colisões ainda serão apuradas. Equipes da Arteris ViaPaulista permanecem no local. 

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