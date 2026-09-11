Um engavetamento envolvendo ao menos seis veículos causou lentidão e travou o trânsito na Rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em Franca, na noite desta sexta-feira, 11. O acidente aconteceu no sentido a Cristais Paulista e mobilizou equipes da concessionária Arteris ViaPaulista.

Sequência de batidas

Segundo relatos de testemunhas, o tráfego já apresentava lentidão próximo à passarela do bairro quando começaram as colisões traseiras.

Em um dos pontos, um Peugeot colidiu na traseira de um Honda Fit. Na sequência, um Fiat Mobi branco não conseguiu parar e atingiu a traseira do Peugeot.