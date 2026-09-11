Uma bicicleta foi furtada por volta das 15h56 desta sexta-feira, 11, em frente a uma academia no bairro Pampuã, em Ipuã, a 75 km de Franca. O veículo estava estacionado do lado de fora do estabelecimento quando foi levado.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na tentativa de localizar a bicicleta e identificar o responsável pelo furto.
A bicicleta é azul, do modelo mountain bike, com detalhes na cor rosa.
Informações que possam ajudar na localização do veículo podem ser comunicadas à Polícia Militar pelo telefone 190.
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