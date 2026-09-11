11 de setembro de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

Bicicleta é furtada em frente à academia no meio da tarde; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Bicicleta, do lado de fora da academia, antes de ser furtada em Ipuã
Bicicleta, do lado de fora da academia, antes de ser furtada em Ipuã

Uma bicicleta foi furtada por volta das 15h56 desta sexta-feira, 11, em frente a uma academia no bairro Pampuã, em Ipuã, a 75 km de Franca. O veículo estava estacionado do lado de fora do estabelecimento quando foi levado.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na tentativa de localizar a bicicleta e identificar o responsável pelo furto.

A bicicleta é azul, do modelo mountain bike, com detalhes na cor rosa.

Informações que possam ajudar na localização do veículo podem ser comunicadas à Polícia Militar pelo telefone 190.

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