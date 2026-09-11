Uma funcionária de uma mercearia foi rendida durante um assalto na manhã desta sexta-feira, 11, na avenida Águas Marinhas, no bairro Nova Patrocínio, em Patrocínio Paulista. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
Nas imagens, o criminoso aparece entrando no comércio com o rosto coberto. Ele caminhou até a caixa e abordou a funcionária, que estava atrás do balcão.
Em seguida, o assaltante entrou na área interna do caixa e passou a ameaçar a mulher. Ele abriu a gaveta e pegou o dinheiro antes de deixar o estabelecimento.
Funcionária pede ajuda
Assustada, a funcionária correu para a rua assim que o criminoso deixou o local para pedir ajuda.
Até o fechamento desta matéria, o suspeito não havia sido identificado. A polícia deve investigar o caso e analisar as imagens registradas pelas câmeras de segurança.
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