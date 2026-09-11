11 de setembro de 2026
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Assaltante rende funcionária e rouba dinheiro de mercearia

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Mulher sendo rendida durante assalto em mercearia em Patrocínio Paulista
Mulher sendo rendida durante assalto em mercearia em Patrocínio Paulista

Uma funcionária de uma mercearia foi rendida durante um assalto na manhã desta sexta-feira, 11, na avenida Águas Marinhas, no bairro Nova Patrocínio, em Patrocínio Paulista. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, o criminoso aparece entrando no comércio com o rosto coberto. Ele caminhou até a caixa e abordou a funcionária, que estava atrás do balcão.

Em seguida, o assaltante entrou na área interna do caixa e passou a ameaçar a mulher. Ele abriu a gaveta e pegou o dinheiro antes de deixar o estabelecimento.

Funcionária pede ajuda

Assustada, a funcionária correu para a rua assim que o criminoso deixou o local para pedir ajuda.

Até o fechamento desta matéria, o suspeito não havia sido identificado. A polícia deve investigar o caso e analisar as imagens registradas pelas câmeras de segurança.

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