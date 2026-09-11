Um motociclista ficou ferido depois de ser atingido por um carro durante uma discussão no trânsito, na última quarta-feira, 9, na região do Jardim Santa Luzia, em Franca. O acidente aconteceu próximo ao cruzamento da rua Alan Kardec com a rua Francisco Tarsia e foi registrado por uma câmera de segurança.
As imagens mostram o momento em que o carro se aproximou da moto e atingiu o veículo. Com a força da batida, o motociclista foi lançado para a calçada. Ele se levantou depois, enquanto o motorista deixava o local.
Segundo familiares do motociclista, a confusão começou na avenida Chico Júlio, depois que a moto apresentou um problema enquanto o jovem estava parado em um semáforo.
Ainda de acordo com a família, o motorista que vinha atrás teria se irritado com a situação e começado a ofender o motociclista. Os dois discutiram e, segundo os familiares, o motorista teria usado o carro para tentar atingir a moto.
Discussão termina em queda
Em determinado momento, o motociclista teria chutado o carro. Na sequência, o motorista avançou contra a moto e provocou a queda.
O jovem sofreu escoriações, mas passa bem.
A família informou que o veículo envolvido seria um Chevrolet Corsa Wagon, de cor chumbo, e espera que as imagens de segurança ajudem a polícia a identificar o motorista.
O caso deve ser investigado pelas autoridades.
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