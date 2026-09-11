Um motociclista ficou ferido depois de ser atingido por um carro durante uma discussão no trânsito, na última quarta-feira, 9, na região do Jardim Santa Luzia, em Franca. O acidente aconteceu próximo ao cruzamento da rua Alan Kardec com a rua Francisco Tarsia e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que o carro se aproximou da moto e atingiu o veículo. Com a força da batida, o motociclista foi lançado para a calçada. Ele se levantou depois, enquanto o motorista deixava o local.

Segundo familiares do motociclista, a confusão começou na avenida Chico Júlio, depois que a moto apresentou um problema enquanto o jovem estava parado em um semáforo.