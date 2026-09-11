11 de setembro de 2026
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EM FRANCA

Jovem é atingido por carro após discussão no trânsito; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Moto sendo atingida por carro no Jardim Santa Luzia, em Franca
Moto sendo atingida por carro no Jardim Santa Luzia, em Franca

Um motociclista ficou ferido depois de ser atingido por um carro durante uma discussão no trânsito, na última quarta-feira, 9, na região do Jardim Santa Luzia, em Franca. O acidente aconteceu próximo ao cruzamento da rua Alan Kardec com a rua Francisco Tarsia e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que o carro se aproximou da moto e atingiu o veículo. Com a força da batida, o motociclista foi lançado para a calçada. Ele se levantou depois, enquanto o motorista deixava o local.

Segundo familiares do motociclista, a confusão começou na avenida Chico Júlio, depois que a moto apresentou um problema enquanto o jovem estava parado em um semáforo.

Ainda de acordo com a família, o motorista que vinha atrás teria se irritado com a situação e começado a ofender o motociclista. Os dois discutiram e, segundo os familiares, o motorista teria usado o carro para tentar atingir a moto.

Discussão termina em queda

Em determinado momento, o motociclista teria chutado o carro. Na sequência, o motorista avançou contra a moto e provocou a queda.

O jovem sofreu escoriações, mas passa bem.

A família informou que o veículo envolvido seria um Chevrolet Corsa Wagon, de cor chumbo, e espera que as imagens de segurança ajudem a polícia a identificar o motorista.

O caso deve ser investigado pelas autoridades.

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