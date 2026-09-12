A região de Franca registrou 12 focos de calor em agosto de 2026, uma redução de 69,2% em relação às 39 ocorrências registradas no mesmo mês do ano passado. No Estado de São Paulo, foram identificados 171 focos, o menor número para agosto desde o início da série histórica, em 1998, segundo dados do sistema BDQueimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O levantamento integra o monitoramento realizado pelo Governo de São Paulo, por meio da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), durante as ações de prevenção e resposta à temporada de estiagem.

Menor número desde 1998

Até então, o menor número de focos de calor registrado em agosto em todo o Estado havia sido em 2022, com 315 ocorrências. O maior registro ocorreu em 2024, quando São Paulo contabilizou 3.612 focos.