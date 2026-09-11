Candidatos de Franca que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 terão agendas de campanha neste fim de semana, com atividades concentradas na cidade e, em alguns casos, em municípios da região e outras regiões do Estado. Estão previstas caminhadas, panfletagens, atos políticos, visitas a apoiadores e gravações de material eleitoral.

Atividades em Franca

A candidata a deputada federal Mariana Negri (PT) participa, no sábado, 12, de uma caminhada com apoiadores da região Leste. A concentração está marcada para as 8h45, com saída do posto São Geraldo. No domingo, 13, ela terá visitas agendadas nas casas de apoiadores.

O comitê central da campanha de Mariana, instalado no calçadão da rua General Telles, ficará aberto até as 15h.