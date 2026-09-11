Candidatos de Franca que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 terão agendas de campanha neste fim de semana, com atividades concentradas na cidade e, em alguns casos, em municípios da região e outras regiões do Estado. Estão previstas caminhadas, panfletagens, atos políticos, visitas a apoiadores e gravações de material eleitoral.
Atividades em Franca
A candidata a deputada federal Mariana Negri (PT) participa, no sábado, 12, de uma caminhada com apoiadores da região Leste. A concentração está marcada para as 8h45, com saída do posto São Geraldo. No domingo, 13, ela terá visitas agendadas nas casas de apoiadores.
O comitê central da campanha de Mariana, instalado no calçadão da rua General Telles, ficará aberto até as 15h.
Também no sábado, Marcos Ferreira (PSB), candidato a deputado estadual, fará um ato político no Centro de Franca durante a manhã. À tarde e no domingo, a agenda prevê campanha de rua com entrega de material gráfico na cidade.
Rogério Chimionato (Missão), candidato a deputado federal, fará panfletagem em semáforos durante o fim de semana.
Sidney Elias (Novo), também candidato a deputado federal, informou que fará panfletagem no Centro de Franca no sábado. À noite, participará da Festa di San Genaro. No domingo, a agenda prevê gravações de material de campanha com filiados do Novo.
Já o candidato estadual Alexandre Tabah (Novo) participará de um torneio de pôquer e da 6ª Festa F & F no Espaço Royal.
Agenda na região
Guilherme Ubiali (PSDB), candidato a deputado federal, visitará Itirapuã no período da manhã de sábado, na Festa di San Gennaro. Não há agenda no domingo.
Jonas Carvalho (Mobiliza), candidato a deputado estadual, fará panfletagem na área central de Franca no sábado. No domingo, seguirá para Cristais Paulista e Pedregulho, onde terá reuniões com líderes de bairros dos dois municípios.
A candidata a deputada estadual Professora Priscila (PT) terá compromissos fora de Franca. No sábado, a agenda prevê atividades em São Paulo e Embu das Artes. No domingo e na segunda-feira, os compromissos serão realizados em Peruíbe.
Candidaturas de Franca
Em 2026, Franca tem 20 candidaturas para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de São Paulo.
Para deputado estadual, os candidatos de Franca são Alexandre Tabah (Novo), Cristiany Castro (Republicanos), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), João Pedro Cardoso (Missão), Jonas Carvalho (Mobiliza), Marcos Ferreira (PSB), Paula Moisés (Cidadania), Professora Priscila (PT) e Roberto Baldochi (Podemos).
Para deputado federal, concorrem Cynthia Milhim (MDB), Daniel Bassi (PSD), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (Psol), Guilherme Ubiali (PSDB), João Rinoceronte (PSDB), João Rocha (União), Mariana Negri (PT), Rogério Chimionato (Missão) e Sidney Elias (Novo).
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