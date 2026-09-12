Ciclistas de Franca terão neste domingo, 13, mais uma opção para percorrer a zona rural da cidade. O Passeio Ciclístico Rural terá 35 quilômetros de percurso, com destino à Igreja de Caititu.

Promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, o evento terá concentração às 7h, em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cândido Portinari, no km 406. A largada está prevista para as 7h15.

O grupo seguirá por uma trilha de terra pela rodovia Argemiro Leonardo até a Igreja de Caititu. Depois da chegada ao destino, os participantes retornarão pelo mesmo caminho.

Percurso exige condicionamento físico