Ciclistas de Franca terão neste domingo, 13, mais uma opção para percorrer a zona rural da cidade. O Passeio Ciclístico Rural terá 35 quilômetros de percurso, com destino à Igreja de Caititu.
Promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, o evento terá concentração às 7h, em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cândido Portinari, no km 406. A largada está prevista para as 7h15.
O grupo seguirá por uma trilha de terra pela rodovia Argemiro Leonardo até a Igreja de Caititu. Depois da chegada ao destino, os participantes retornarão pelo mesmo caminho.
Percurso exige condicionamento físico
Os 35 quilômetros são classificados pela organização como de nível intermediário. Por isso, a recomendação é que os participantes tenham bom condicionamento físico para completar o trajeto.
A orientação também é usar roupas confortáveis e apropriadas para a prática esportiva. Capacete e luvas estão entre os equipamentos de segurança recomendados.
Como a atividade será realizada ao ar livre e terá percurso longo, a organização orienta ainda o uso de protetor solar e que cada ciclista leve sua própria garrafa de água para manter a hidratação.
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