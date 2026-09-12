O xadrez de Franca terá dois representantes na Seleção Paulista que disputará os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), entre este domingo, 13, e terça-feira, 15, em Brasília (DF). O enxadrista Rikelmy Rafael Araújo Nunes e o técnico Leonardo Arduini foram convocados para a competição nacional.
Rikelmy conquistou a vaga após ser campeão da etapa destinada às escolas estaduais, na categoria Sub-14, disputada em Praia Grande. Na competição, ele representou a Escola Estadual Prof. Vicente Minicucci.
Com o resultado, o jovem se tornou o sexto atleta de Franca classificado para os JEBs.
Técnico de Franca também fará parte da delegação
A participação francana não ficará restrita ao tabuleiro. O professor e técnico Leonardo Arduini foi convocado para acompanhar a equipe masculina de xadrez de São Paulo durante os Jogos Escolares Brasileiros.
Segundo a Prefeitura de Franca, será a primeira vez que um técnico da cidade comandará a delegação paulista da modalidade nos JEBs.
A competição nacional reúne estudantes que conquistaram suas vagas por meio dos respectivos Jogos Escolares realizados nos estados e no Distrito Federal.
Rikelmy recebe Bolsa Atleta
Rikelmy também integra o grupo de esportistas beneficiados pelo Bolsa Atleta, programa mantido pela Prefeitura de Franca para apoiar atletas do município.
Nos JEBs, o enxadrista de Franca enfrentará representantes classificados em diferentes unidades da federação.
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