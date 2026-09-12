O xadrez de Franca terá dois representantes na Seleção Paulista que disputará os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), entre este domingo, 13, e terça-feira, 15, em Brasília (DF). O enxadrista Rikelmy Rafael Araújo Nunes e o técnico Leonardo Arduini foram convocados para a competição nacional.

Rikelmy conquistou a vaga após ser campeão da etapa destinada às escolas estaduais, na categoria Sub-14, disputada em Praia Grande. Na competição, ele representou a Escola Estadual Prof. Vicente Minicucci.

Com o resultado, o jovem se tornou o sexto atleta de Franca classificado para os JEBs.

Técnico de Franca também fará parte da delegação