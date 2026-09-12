As obras de combate às enchentes em Franca avançam para novas etapas entre segunda-feira, 14, e sexta-feira, 18. Os trabalhos estarão concentrados nos córregos dos Bagres e Cubatão e no Jardim Palmeiras e deverão manter interdições e alterações pontuais no trânsito.

No Córrego dos Bagres, as intervenções continuam na avenida Dr. Antônio Barbosa Filho. A programação prevê a perfuração de tubulões, conclusão da montagem de uma viga transversina e concretagem da estrutura.

Também serão realizados o cravamento de pranchas metálicas e a demolição das paredes existentes abaixo da antiga ponte. Paralelamente, prosseguem a preparação das formas e a armação dos módulos pré-moldados que serão utilizados na obra.