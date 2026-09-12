As obras de combate às enchentes em Franca avançam para novas etapas entre segunda-feira, 14, e sexta-feira, 18. Os trabalhos estarão concentrados nos córregos dos Bagres e Cubatão e no Jardim Palmeiras e deverão manter interdições e alterações pontuais no trânsito.
No Córrego dos Bagres, as intervenções continuam na avenida Dr. Antônio Barbosa Filho. A programação prevê a perfuração de tubulões, conclusão da montagem de uma viga transversina e concretagem da estrutura.
Também serão realizados o cravamento de pranchas metálicas e a demolição das paredes existentes abaixo da antiga ponte. Paralelamente, prosseguem a preparação das formas e a armação dos módulos pré-moldados que serão utilizados na obra.
Por causa dos serviços, trechos da avenida poderão sofrer interdições pontuais durante a semana. A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade e tenham atenção ao passar pela região.
Faixa segue interditada perto do Dona Quita
No Córrego Cubatão, próximo ao Viaduto Dona Quita, as equipes trabalharão na execução das chamadas colunas de jet grouting, técnica que utiliza injeção de material no solo para aumentar sua resistência e permitir a implantação das estruturas previstas no projeto.
A expectativa é executar entre oito e dez colunas por dia ao longo da próxima semana.
Para permitir o avanço da obra, continuará a interdição parcial nas proximidades do viaduto. A faixa da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso mais próxima ao córrego permanecerá fechada ao tráfego.
Obra avança no Jardim Palmeiras
No Jardim Palmeiras, os trabalhos estarão concentrados na construção dos muros de gabião, estruturas formadas por pedras acomodadas em telas metálicas e utilizadas para contenção e controle do fluxo da água.
A intervenção integra a etapa de finalização do dissipador localizado na saída do canal, estrutura destinada a reduzir a força da água escoada pelo sistema.
As obras fazem parte do projeto de combate às enchentes executado pela Prefeitura de Franca por meio de convênio com o Governo Federal. O investimento informado é de R$ 40 milhões.
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