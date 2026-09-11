11 de setembro de 2026
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COMBATE AO CRIME

Operação prende 15 pessoas por tráfico de drogas na região

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Policiais conduzindo suspeito de tráfico de drogas em operação em Morro Agudo
Policiais conduzindo suspeito de tráfico de drogas em operação em Morro Agudo

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar prendeu 15 pessoas na manhã desta sexta-feira, 11, em Morro Agudo, a 90 quilômetros de Franca. Batizada de “Sete de Setembro”, a ação foi deflagrada às 6h para desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no município.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. O saldo da operação inclui oito prisões preventivas decretadas pela Justiça, cinco prisões em flagrante e a apreensão de dois adolescentes por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

Investigação

Segundo as polícias, a investigação identificou uma associação criminosa estruturada, com divisão de funções e atuação coordenada para a comercialização de entorpecentes.

Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Justiça autorizou as prisões e o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Em nota, a corporação afirmou que a Operação Sete de Setembro reforça o compromisso com o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada.

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