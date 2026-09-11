Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar prendeu 15 pessoas na manhã desta sexta-feira, 11, em Morro Agudo, a 90 quilômetros de Franca. Batizada de “Sete de Setembro”, a ação foi deflagrada às 6h para desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no município.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. O saldo da operação inclui oito prisões preventivas decretadas pela Justiça, cinco prisões em flagrante e a apreensão de dois adolescentes por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

Investigação

Segundo as polícias, a investigação identificou uma associação criminosa estruturada, com divisão de funções e atuação coordenada para a comercialização de entorpecentes.