Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar prendeu 15 pessoas na manhã desta sexta-feira, 11, em Morro Agudo, a 90 quilômetros de Franca. Batizada de “Sete de Setembro”, a ação foi deflagrada às 6h para desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no município.
Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. O saldo da operação inclui oito prisões preventivas decretadas pela Justiça, cinco prisões em flagrante e a apreensão de dois adolescentes por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.
Investigação
Segundo as polícias, a investigação identificou uma associação criminosa estruturada, com divisão de funções e atuação coordenada para a comercialização de entorpecentes.
Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Justiça autorizou as prisões e o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
Em nota, a corporação afirmou que a Operação Sete de Setembro reforça o compromisso com o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada.
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