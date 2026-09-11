Franca terá um fim de semana de temperaturas elevadas e mudança nas condições do tempo. Nesta sexta-feira, 11, e no sábado, 12, a previsão indica máximas de 31°C, enquanto o domingo, 13, deve registrar pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de 29°C.

Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 20°C e 31°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens. Não há previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 44% e 90%. Os ventos sopram de nordeste, a 8 km/h, com rajadas que podem chegar a 42 km/h.