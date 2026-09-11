Franca terá um fim de semana de temperaturas elevadas e mudança nas condições do tempo. Nesta sexta-feira, 11, e no sábado, 12, a previsão indica máximas de 31°C, enquanto o domingo, 13, deve registrar pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de 29°C.
Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 20°C e 31°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens. Não há previsão de chuva.
A umidade relativa do ar deve ficar entre 44% e 90%. Os ventos sopram de nordeste, a 8 km/h, com rajadas que podem chegar a 42 km/h.
No sábado, a temperatura varia entre 21°C e 31°C. O cenário permanece semelhante, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. A previsão também aponta 0 milímetro de chuva.
A umidade deve variar de 40% a 83%, com ventos de nordeste/nordeste-norte a 7 km/h e rajadas de até 35 km/h.
Domingo tem previsão de chuva
A mudança ocorre no domingo. A previsão aponta sol, pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas entre 20°C e 29°C. A estimativa é de 1,4 milímetro de chuva.
Segundo os dados apresentados na previsão, setembro tem média mensal de 65 milímetros de chuva em Franca. Até esta sexta-feira, 11, já foram registrados 78 milímetros, volume equivalente a 120% da média normal para o mês.
Os dados de chuva acumulada são provenientes da combinação de estações meteorológicas e satélite do CPETEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). A média mensal considera 30 anos de dados de reanálise.
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