Os funcionários do Banco do Brasil em Franca e nas demais cidades de abrangência do Sindicato dos Bancários de Franca e Região entram em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, 14. A decisão foi tomada após a categoria rejeitar, por apenas dois votos de diferença, a proposta apresentada pelo banco para renovação do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).
A votação ocorreu de forma remota entre quarta-feira, 9, e quinta-feira, 10. Segundo o sindicato, foram 109 votos pela rejeição da proposta e 107 pela aprovação, além de sete abstenções.
Até esta sexta-feira, 11, as agências do Banco do Brasil funcionaram normalmente. A partir de segunda-feira, os funcionários devem iniciar as ações de mobilização previstas pelo sindicato, seguindo os procedimentos estabelecidos pela legislação de greve.
A decisão ocorreu após uma nova rodada de negociação entre o Banco do Brasil e a Contec (Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito). Segundo o Sindicato dos Bancários de Franca, o BB reabriu as negociações na terça-feira, 9, mas informou que não tinha novas propostas a apresentar e que havia chegado ao limite das negociações. Depois, a proposta foi rejeitada.
Proposta do Banco do Brasil
Entre os pontos da proposta final apresentada pelo banco estavam o adiantamento de R$ 360 milhões da contribuição patronal para a Cassi, plano de saúde dos funcionários, e a criação de um grupo de estudos para revisão do PCR (Plano de Carreira e Remuneração).
Caixa já está em greve
Enquanto o Banco do Brasil inicia a paralisação na segunda-feira, os funcionários da Caixa Econômica Federal estão em greve desde quinta-feira, 10. Na região de Franca, segundo o Sindicato dos Bancários, as agências da Caixa estão fechadas.
A greve nacional foi deflagrada após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pelo banco para renovação do ACT. O principal ponto de divergência nas negociações envolve o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados.
Nessa quinta-feira, primeiro dia da paralisação, a Caixa voltou à mesa de negociação e apresentou uma nova proposta, classificada pelo próprio banco como final. Entre os pontos está o pagamento de um prêmio de R$ 3 mil por empregado, previsto para 18 de setembro, além de mudanças no custeio do Saúde Caixa.
A nova proposta prevê ainda que a Caixa assuma o déficit do plano referente a 2026 e eleve de 6,5% para 8% o limite de participação da instituição no custeio do Saúde Caixa a partir de 2027. Também foram alterados os valores de contribuição dos empregados e dependentes.
O Sindicato dos Bancários de Franca informou que a proposta será levada para avaliação dos trabalhadores.
Com isso, a situação da greve da Caixa em Franca ainda depende da decisão dos funcionários sobre a nova proposta apresentada pelo banco.
29 agências na região
O levantamento para a região aponta 29 agências físicas dos dois bancos nos 17 municípios que integram a base sindical. São 19 unidades do Banco do Brasil e dez da Caixa.
A relação inclui Franca, Itirapuã, Patrocínio Paulista, São José da Bela Vista, Ipuã, São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava, Aramina, Buritizal, Igarapava, Rifaina, Pedregulho, Jeriquara, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e Restinga.
Em Franca, estão concentradas 13 unidades, sendo oito do Banco do Brasil e cinco da Caixa.
Orientação aos clientes
Durante a paralisação, os bancos orientam os clientes a utilizar os canais digitais e de autoatendimento para operações que não dependam do atendimento presencial. Aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e outros canais remotos continuam disponíveis.
A greve também não altera automaticamente as datas de vencimento de contas e boletos. Clientes que tiverem compromissos durante o período devem utilizar canais alternativos de pagamento para evitar multas e juros por atraso.
No caso da Caixa, o banco orienta o uso do aplicativo, internet banking, WhatsApp, Caixa Tem, caixas eletrônicos e rede Banco24Horas. O BB também recomenda aplicativo, internet banking, WhatsApp, caixas eletrônicos e correspondentes bancários.
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