Os funcionários do Banco do Brasil em Franca e nas demais cidades de abrangência do Sindicato dos Bancários de Franca e Região entram em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, 14. A decisão foi tomada após a categoria rejeitar, por apenas dois votos de diferença, a proposta apresentada pelo banco para renovação do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).

A votação ocorreu de forma remota entre quarta-feira, 9, e quinta-feira, 10. Segundo o sindicato, foram 109 votos pela rejeição da proposta e 107 pela aprovação, além de sete abstenções.

Até esta sexta-feira, 11, as agências do Banco do Brasil funcionaram normalmente. A partir de segunda-feira, os funcionários devem iniciar as ações de mobilização previstas pelo sindicato, seguindo os procedimentos estabelecidos pela legislação de greve.