Um motorista perdeu o controle de uma Fiat Strada e bateu contra um carro que estava parado na manhã de quinta-feira, 10, no Jardim Francano, em Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.
Nas imagens, é possível ver a picape seguindo pela via até começar a desviar em direção à calçada. Na sequência, o veículo atinge uma Kombi branca que estava estacionada.
Após a colisão, o motorista desce da Strada e leva as mãos à cabeça, aparentando estar assustado com o ocorrido. Um morador de uma residência próxima também sai para verificar o que havia acontecido, depois de ouvir o barulho da batida.
Segundo o relato, o motorista teria informado a uma testemunha que perdeu o controle da direção.
Os dois veículos ficaram danificados. Apesar dos estragos, as partes envolvidas entraram em acordo sobre os prejuízos, e a Polícia Militar não foi acionada.
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