Um motorista perdeu o controle de uma Fiat Strada e bateu contra um carro que estava parado na manhã de quinta-feira, 10, no Jardim Francano, em Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver a picape seguindo pela via até começar a desviar em direção à calçada. Na sequência, o veículo atinge uma Kombi branca que estava estacionada.

Após a colisão, o motorista desce da Strada e leva as mãos à cabeça, aparentando estar assustado com o ocorrido. Um morador de uma residência próxima também sai para verificar o que havia acontecido, depois de ouvir o barulho da batida.