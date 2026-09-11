A Justiça de Pedregulho revogou a prisão preventiva dos oito réus presos no processo que apura a agressão contra Guilherme Henrique Barbosa Florencio, de 21 anos, em Jeriquara. O jovem sofreu traumatismo craniano após ser espancado em uma praça da cidade.

A decisão, assinada na terça-feira, 8, permite que os acusados de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores respondam ao processo em liberdade, mas estabelece medidas cautelares.

Os réus estão proibidos de manter qualquer tipo de contato com Guilherme e com duas testemunhas do processo. Também deverão permanecer a pelo menos 200 metros de distância dessas pessoas.