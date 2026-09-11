Três pessoas foram conduzidas ao Plantão Policial durante a madrugada desta sexta-feira, 11, após a Polícia Militar localizar 19 pinos de cocaína, 92 gramas de maconha e R$ 44 em dinheiro no Condomínio Salim Jorge Mansur, em Batatais.

A abordagem ocorreu por volta de 0h50, durante patrulhamento da PM pelo conjunto habitacional. Segundo a corporação, os policiais avistaram três indivíduos que teriam tentado fugir ao perceber a aproximação da equipe.

Durante a abordagem, os militares encontraram 19 pinos de cocaína, com aproximadamente 20 gramas, além de 92 gramas de maconha e R$ 44 em dinheiro.