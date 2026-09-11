11 de setembro de 2026
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SETOR POLICIAL

PM encontra cocaína, maconha e dinheiro em condomínio de Batatais

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em Batatais
Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em Batatais

Três pessoas foram conduzidas ao Plantão Policial durante a madrugada desta sexta-feira, 11, após a Polícia Militar localizar 19 pinos de cocaína, 92 gramas de maconha e R$ 44 em dinheiro no Condomínio Salim Jorge Mansur, em Batatais.

A abordagem ocorreu por volta de 0h50, durante patrulhamento da PM pelo conjunto habitacional. Segundo a corporação, os policiais avistaram três indivíduos que teriam tentado fugir ao perceber a aproximação da equipe.

Durante a abordagem, os militares encontraram 19 pinos de cocaína, com aproximadamente 20 gramas, além de 92 gramas de maconha e R$ 44 em dinheiro.

Segundo a PM, um dos envolvidos, um adolescente, teria admitido a prática de tráfico de drogas. Os outros dois disseram aos policiais que atuavam na vigilância do local.

Encaminhamento

O trio foi levado ao Plantão Policial, onde prestou esclarecimentos. Após os procedimentos, os três foram liberados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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