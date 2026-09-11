Três pessoas foram conduzidas ao Plantão Policial durante a madrugada desta sexta-feira, 11, após a Polícia Militar localizar 19 pinos de cocaína, 92 gramas de maconha e R$ 44 em dinheiro no Condomínio Salim Jorge Mansur, em Batatais.
A abordagem ocorreu por volta de 0h50, durante patrulhamento da PM pelo conjunto habitacional. Segundo a corporação, os policiais avistaram três indivíduos que teriam tentado fugir ao perceber a aproximação da equipe.
Durante a abordagem, os militares encontraram 19 pinos de cocaína, com aproximadamente 20 gramas, além de 92 gramas de maconha e R$ 44 em dinheiro.
Segundo a PM, um dos envolvidos, um adolescente, teria admitido a prática de tráfico de drogas. Os outros dois disseram aos policiais que atuavam na vigilância do local.
Encaminhamento
O trio foi levado ao Plantão Policial, onde prestou esclarecimentos. Após os procedimentos, os três foram liberados.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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