A rodovia Cândido Portinari (SP-334) terá obras de recuperação do pavimento em todo o trecho urbano de Franca a partir deste sábado, 12. Os serviços serão realizados das 8h às 17h, entre os km 396 e 405, com interdição de uma das faixas e tráfego fluindo pela faixa liberada.
Travessia de Franca
O trecho de obras compreende toda a travessia da rodovia pela cidade. O km 396 marca a entrada de Franca para quem vem de Ribeirão Preto, na região do pontilhão do Galo Branco, nas proximidades do shopping.
Já o km 405 fica no fim do perímetro urbano, no sentido Minas Gerais, na saída para Cristais Paulista e Pedregulho, próximo ao Jardim Paineiras e à passarela do Parque do Horto.
Os serviços incluem fresagem, recomposição asfáltica, aplicação de microrrevestimento e reforço da sinalização horizontal. Segundo a concessionária, as intervenções têm como objetivo prolongar a vida útil do pavimento, melhorar a trafegabilidade e ampliar a segurança viária.
As obras fazem parte do Ciclo de Conservação Especial, programa de recuperação estrutural executado pela Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração da rodovia.
“É um investimento expressivo em segurança viária, para promover deslocamentos mais seguros e oferecer mais conforto aos usuários”, destacou o diretor-superintendente da Arteris ViaPaulista, Ricardo Gerab.
Obras no sentido Ribeirão Preto
A SP-334 também recebe obras entre Ribeirão Preto e Brodowski. A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização das obras, reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente para evitar colisões traseiras.
A concessionária também recomenda que os motoristas planejem os deslocamentos com antecedência para minimizar possíveis transtornos.
“Atuaremos de maneira a minimizar os impactos das obras, preservando a segurança e a fluidez do tráfego, mas contamos também com a colaboração dos motoristas, que devem reduzir a velocidade e manter o foco na rodovia”, finalizou Ricardo Gerab.
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