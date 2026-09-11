A rodovia Cândido Portinari (SP-334) terá obras de recuperação do pavimento em todo o trecho urbano de Franca a partir deste sábado, 12. Os serviços serão realizados das 8h às 17h, entre os km 396 e 405, com interdição de uma das faixas e tráfego fluindo pela faixa liberada.

Travessia de Franca

O trecho de obras compreende toda a travessia da rodovia pela cidade. O km 396 marca a entrada de Franca para quem vem de Ribeirão Preto, na região do pontilhão do Galo Branco, nas proximidades do shopping.

Já o km 405 fica no fim do perímetro urbano, no sentido Minas Gerais, na saída para Cristais Paulista e Pedregulho, próximo ao Jardim Paineiras e à passarela do Parque do Horto.