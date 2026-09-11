11 de setembro de 2026
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TRANSTORNOS

Acidente derruba poste e energia, e bloqueia avenida em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipes da CPFL Paulista atuando no local após a queda de poste
Equipes da CPFL Paulista atuando no local após a queda de poste

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta derrubou um poste e deixou moradores e comerciantes sem energia elétrica na avenida Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do cruzamento da avenida Champagnat, na região central de Franca, na madrugada desta sexta-feira, 11.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 2h. Durante a ocorrência envolvendo a motocicleta, o motorista da caminhonete teria perdido o controle da direção e atingido o poste.

Com a força do impacto, a estrutura caiu e ficou atravessada sobre a avenida, levando parte da fiação para baixo.

A Polícia Militar foi acionada e interditou o trecho para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A ocorrência provocou transtornos para quem precisou passar pela região durante a manhã.

Poste começou a ser substituído pela manhã

De acordo com João Bisanha, que mora nas proximidades, equipes da CPFL Paulista foram acionadas ainda durante a madrugada.

Os trabalhos para a substituição do poste e o restabelecimento do fornecimento de energia começaram por volta das 9h desta sexta-feira.

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