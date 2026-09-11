Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta derrubou um poste e deixou moradores e comerciantes sem energia elétrica na avenida Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do cruzamento da avenida Champagnat, na região central de Franca, na madrugada desta sexta-feira, 11.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 2h. Durante a ocorrência envolvendo a motocicleta, o motorista da caminhonete teria perdido o controle da direção e atingido o poste.

Com a força do impacto, a estrutura caiu e ficou atravessada sobre a avenida, levando parte da fiação para baixo.