A MoV Franca está com vagas de emprego abertas para nove funções em Franca. Há oportunidades para motorista de ônibus, motorista de van, funileiro, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, instrutor de treinamentos, lavador de ônibus, mecânico e jovem aprendiz.
As vagas também estão disponíveis para PCD (pessoas com deficiência). A empresa oferece benefícios como cesta básica, vale-refeição, convênio médico e farmácia e transporte.
Motoristas e manutenção
Para motorista de ônibus, é necessário possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias D ou E, curso de transporte coletivo e disponibilidade de horário. Os mesmos requisitos são exigidos para motorista de van.
A vaga de funileiro exige experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva, além de conhecimentos em montagem e desmontagem de peças.
Para mecânico, a empresa procura profissionais com conhecimentos em veículos pesados da Mercedes-Benz, CNH D ou E e disponibilidade de horário.
Também há oportunidade para lavador de ônibus. É necessário ter conhecimento em rotinas de lava-jato e utilização de produtos químicos.
Limpeza, acesso e treinamento
Para auxiliar de limpeza, é exigido conhecimento em rotinas da área e disponibilidade de horário.
Os candidatos à função de controlador de acesso devem ter ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática, experiência na função e disponibilidade de horário.
A vaga de instrutor de treinamentos exige curso de instrutor de trânsito, CNH D ou E, conhecimentos do pacote Office e experiência na função.
Para jovem aprendiz, a empresa busca candidatos com perfil comunicativo. A oportunidade também está disponível para PCD.
Como se candidatar
Os interessados devem enviar o currículo, com a vaga pretendida, para recrutamento@movfranca.com.br ou pelo WhatsApp (16) 99602-7543.
Também é possível entregar o currículo presencialmente na avenida Dr. William Azzuz, 480, no Recreio Campo Belo, em Franca.
Segundo a empresa, os salários são compatíveis com cada função. Entre os benefícios estão cesta básica, vale-refeição, convênio médico e farmácia e transporte.
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