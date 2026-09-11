A MoV Franca está com vagas de emprego abertas para nove funções em Franca. Há oportunidades para motorista de ônibus, motorista de van, funileiro, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, instrutor de treinamentos, lavador de ônibus, mecânico e jovem aprendiz.

As vagas também estão disponíveis para PCD (pessoas com deficiência). A empresa oferece benefícios como cesta básica, vale-refeição, convênio médico e farmácia e transporte.

Motoristas e manutenção

Para motorista de ônibus, é necessário possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias D ou E, curso de transporte coletivo e disponibilidade de horário. Os mesmos requisitos são exigidos para motorista de van.